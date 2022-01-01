TBMM'nin yoğun mesaisi başlıyor! Gündemin en önemli maddesi: Stokçularla mücadele
2022 yılına hızlı bir giriş yapan Türkiye Büyük Millet Meclisi, bu senede de yoğun çalışma temposuna devam edecek. Öğretmenlik meslek kanunundan, yargı paketine kadar birçok başlık genel kurul gündemine gelecek. Spor yasası ve kripto para düzenlemesi de bu başlıklar arasında olacak. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak.
Yeni yılda Meclis'i yoğun bir mesai bekliyor. Gündemin ilk sırasında stokçulukla mücadele teklifi olacak. Komisyondan geçen teklif Genel Kurulun gündemine gelecek.
Düzenleme stokçuluk yaptığı belirlenenlere 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezası öngörüyor.
Öğretmenlik Meslek Kanunu Teklifi de Meclis başkanlığına sunuldu. Teklife göre öğretmenlik mesleği, kariyer sistemiyle 4 grupta sınıflandırılacak, uzman ve baş öğretmenlerin maaşlarında artış olacak. Göstergeler ise 3 bin 600'e yükseltilecek.
6'NCI YARGI PAKETİ GÜNDEME ALINACAK
Yeni yılda yargıda reform çalışmaları da devam edecek. Hazırlanan 6'ncı yargı paketi, kısa zamanda Meclis gündeminde olacak. Bu paketle kadınlara yönelik taciz ve takip eylemlerinin cezaları ağırlaştırılacak.
KULÜP BAŞKANLARI KENDİ DÖNEMLERİNDEKİ BORÇLARDAN SORUMLU OLACAK
Spor yasası teklifi ise kulüplerin borçları ve menajerlik sistemini ele alacak. Kulüp başkanları kendi dönemlerindeki borçlardan sorumlu olacak.
KRİPTO PARA DÜZENLEMESİ
Yeni yılda kripto para yasasına ilişkin bir düzenleme de yapılacak. Kripto para platformları ve hizmet sağlayıcılarına izin yetki belgesi ve vergi alınması gibi konular teklifte yer alacak.
Yatırımcıların mağduriyet yaşamaması için hizmet sunucu şirketlere şeffaflık şartı teklifte olacak.
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