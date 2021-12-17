Son dakika: Araç stokçularına soruşturma | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı
Son dakika haberi... Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu tarafından bayilerden yeni araçları toplayarak, tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri gerekçesiyle resen soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Kaçakçılık ve Organize Suçları Soruşturma Bürosu araç fiyatlarında meydana gelen fahiş fiyat artışının önlenebilmesine yönelik harekete geçti.
Başsavcılık bayilerden yeni araçları toplayarak tekel oluşturdukları ve araç fiyatlarındaki artışı etkiledikleri tespit edilen şüpheliler hakkında resen soruşturma başlattı.
Soruşturma kapsamında araç bayilerinden ÖTV indirimi yapılan döneme ait gerçekleşen araç satışlarının proforma belgelerini talep edecek.
Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak. Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek. Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.
ÖTV indirimi döneminde satılan araçların daha sonra bayi tarafından alınarak ikinci el pozisyonuna sokularak satışının yapılması ile devletin uğradığı ÖTV zararının tespiti ile devletin uğradığı zararlarla ilgili kurumlara (Ticaret İl Müdürlüğü, Vergi Dairesi Müdürlüğü vb) çalışmaların yapılması sağlanacak.
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