Son dakika: Araç stokçularına soruşturma | Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı

Satılan araçların alıcılarının kimlik bilgileri, bu şahıslara ait noterler birliğinden vekaletname sorulacak. Trafik Tescil Şube Müdürlüğünden bahse konu araçların kimler tarafından alındığı bilgileri temin edilecek. Bayiler tarafından şirketlere yapılan satışlarda düzenlenen faturaların temini ve ilgili şirket verilerinde bu alımdan dolayı ne kadar KDV indiriminin sağlandığı da araştırılacak.