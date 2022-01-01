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CHP'li ırkçı başkan Tanju Özcan'ın 'yabancı' tarifesine mahkeme 'dur' dedi

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 01.01.2022
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CHP’li ırkçı başkan Tanju Özcan’ın ’yabancı’ tarifesine mahkeme ’dur’ dedi

Son dakika haberi... Bolu'da, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretlerinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verildi.

Bolu Belediye Meclisi'nin kentte yaşayan yabancı uyruklular için belirlediği fiyat tarifesi mahkeme engeline takıldı.

Bolu İdare Mahkemesi, yabancılar için suyun metreküp fiyatının 2,5 dolara yükseltilmesi ve nikah ücretinin 100 bin lira yapılmasına yönelik karar için yürütmeyi durdurma kararı verdi.

TEKLİF, BELEDİYE MECLİSİ'NDE KABUL EDİLMİŞTİ

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın yabancı uyruklu kişilere 10 kat daha pahalı su ücreti ile nikah ücretlerinin arttırılması konusundaki teklifi Belediye Meclisi'nde kabul edilmişti.

Bütçe görüşmelerinde kabul edilen Fiyat-Tarife Cetveli'nde yabancı uyruklu kişilerin nikah ücreti 100 bin lira olarak belirlenmişti.

ÖZCAN HAKKINDA 'NEFRET VE AYRIMCILIK' SUÇUNDAN SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, göreve geldikten sonra yabancılara ayni ve nakdi yardımları kesmiş, belediye hizmetlerine de yaklaşık 10 kat zam yapmıştı. Tanju Özcan hakkında 'nefret ve ayrımcılık' suçundan soruşturma açılmıştı.

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