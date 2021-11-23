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Haberler Galeri CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Son dakika haberi... CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal kararlarına devam ederken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:45
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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Bolu Belediye Meclisi Kasım ayı 2'ci oturumu Bolu Belediye Meclisi salonunda gerçekleştirildi.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Oylamada AK Partili ve MHP'li meclis üyeleri ret oyu verirken, 2 CHP'li meclis üyesi çekimser oy verdi. Diğer CHP'li ve İYİ Partili meclis üyeleri ise karara kabul oyu verdi.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Karar mecliste oy çokluğuyla kabul edildi. İYİ Partili Mansur Şen ise kararın alındığı gün mecliste olmadığı öğrenildi. Alınan karara her kesimden tepki yağdı.

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CHP’li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...