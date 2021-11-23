CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçılıkta sınır tanımıyor! İşte skandal karara evet diyenler...

Son dakika haberi... CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, skandal kararlarına devam ederken tepkiler de çığ gibi büyüyor. Bolu Belediyesi Meclisi'nde bütçe görüşmelerinde, yabancıların yabancılarla evlenmesi halinde ödeyecekleri nikah ücreti 100 bin lira, suyun metreküpü ise yabancılar için 2,5 dolar olarak belirlendi. İlgili karara millet ittifakından 15 meclis üyesi evet derken 2 üye ise çekimser oy kullandı. Cumhur İttifakı üyeleri ise ret oyu kullandı. Alınan karara her kesimden tepki yağdı. İşte o skandal karara evet diyenlerin listesi...

Giriş Tarihi: 23.11.2021 13:45 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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