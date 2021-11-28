CHP'de yeni savaş! Tanju Özcan'dan Canan Kaftancıoğlu'na tepki
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan katıldığı bir programda CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösterdi. CHP'li Özcan, ''Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." dedi ve Kaftancıoğlu'nun sözde Ermeni soykırımı konusundaki skandal açıklamasını eleştirdi.
Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Programda CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.
Konuyla ilgili olarak açıklamalarına devam eden CHP'li Özcan, "Ermeni soykırımı ile ilgili söylemleri beni çok rahatsız etmişti." dedi.
CANAN KAFTANCIOĞLU NE DEMİŞTİ?
Kaftancıoğlu sosyal medya hesabından, 1915 yılında yaşanan tarihi gelişmelerle ilgili Ermeni tezlerini destekleyen bir mesaj paylaşarak "23 Nisan'dan bir sonraki gün neydi? Bilmek istemeyenler için ipucu: 1915" ifadelerine yer vermişti.
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