CHP’de yeni savaş! Tanju Özcan’dan Canan Kaftancıoğlu’na tepki

Yaptığı ırkçı açıklamalar ile sık sık gündem olan Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan katıldığı bir canlı yayında değerlendirmelerde bulundu. Programda CHP'nin İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'na tepki gösteren Özcan, "Kaftancıoğlu ile ideolojik olarak çok ciddi farklılıklarımız var. Onun söylemlerinin önemli bir kısmı beni rahatsız ediyor." ifadelerini kullandı.