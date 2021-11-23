Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı tarifeyi böyle savundu: Beğenmeyen Şam’a gitsin

IRKÇI TARİFEYİ BU SÖZLERLE SAVUNDU: BEĞENMEYEN ŞAM'A GİTSİN

Irkçılık yapmadığını vurgulayan Tanju Özcan, "Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikah da kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben '2 sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız, Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler" diye konuştu.

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