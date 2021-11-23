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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı tarifeyi böyle savundu: Beğenmeyen Şam'a gitsin

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Giriş Tarihi: 23.11.2021
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Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ırkçı tarifeyi böyle savundu: Beğenmeyen Şam’a gitsin

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, yabancılardan su ücretlerinin dolar kuru üzerinden alınması ve nikah ücretlerinin 100 bin TL olmasıyla ilgili, "Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz" dedi. Öte yandan CHP'li Başkan Özcan'ın bu skandal hamlesi sonrası, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Bolu Belediye Meclisi kararı hakkında resen inceleme başlatıldığını açıkladı.

Bolu Belediye Meclisi Toplantısı'nda, dün Plan ve Bütçe Komisyonu kararlarının oylandığı toplantıda, kentteki yabancı uyruklulara yönelik su fiyatlarının dolar kuru üzerinden tahsil edilmesini ve yabancıların nikah ücretlerinin ise 100 bin TL olmasını içeren maddelerin de bulunduğu fiyatlandırmalar, CHP ve İYİ Parti'li meclis üyelerinin oylarıyla kabul edildi. Bolu'da yaşayan ve mekanik sayaç kullanan Türk vatandaşlarından su ücretinin metreküpüne 2,5 TL, yabancılardan ise 2,5 dolar alınacak. Dijital sayaç kullanan Türk vatandaşı suyun metreküpü için 4,5 TL, yabancılar ise 4,5 dolar ödeyecek.

IRKÇI TARİFEYİ BU SÖZLERLE SAVUNDU: BEĞENMEYEN ŞAM'A GİTSİN
Irkçılık yapmadığını vurgulayan Tanju Özcan, "Biz ırkçılık yapmıyoruz. Faşist asla değiliz. Ben Türk milletinin menfaatlerini korumaya söz vermiş bir kişiyim. Seçilmiş bir insanım. Yabancı sığınmacı kardeşlerimiz bundan rahatsız oldular mı? Eğer oldularsa Şam'da su daha ucuz. Buyursunlar. Nikah ücretleri de Şam'da ucuz. Şam belediyesi nikah da kıymıyor. Orada hocalar kıyıyor. Hocanın cebine ne sıkıştırırsan onu alıyor. Dolayısıyla illa Bolu'da evlenmek zorunda değiller. Ben '2 sığınmacının Bolu'ya gelip Bolu'ya yerleşmelerini istemiyorum' dedim. Sığınmacı arkadaşlarımız, Bolu'yu beğenmiyorlarsa buyursunlar, ülkelerinde daha ucuza hizmet alıyorlarsa veya onları bağrına basmak isteyen belediye başkanı varsa onları şehrine davet etsin. Orada daha ucuz hizmet alabilsinler" diye konuştu.

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