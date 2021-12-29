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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında Turkovac aşısı oldu. Bakan Koca yarından itibaren vatandaşların Turkovac aşısı olabileceğini söyledi.

Son dakika haberleri: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve bilim kurulu üyeleri, hatırlatma dozu olarak Turkovac aşısı yaptırdı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu SAĞLIK BAKANI FAHRETTİN KOCA TURKOVAC AŞISI OLDU

Sağlık Bakanı Koca, şu ifadeleri kullandı:

Yerli aşımız TURKOVAC'ı, salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz. Bu vesileyle hepsine Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Bildiğiniz gibi Türkiye'nin güçlü bir aşı geçmişi var. TURKOVAC, son 50 yıldan sonra hücreden başlayarak üretim safhasına kadar gelen ilk yerli aşımız oluyor. En son 1998'de verem aşısı üretilmişti.

''VATANDAŞLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUM''

Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.

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