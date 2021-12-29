Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Turkovac aşısı oldu

''VATANDAŞLARIMIZA TAVSİYE EDİYORUM''

Ben özellikle 50 yıl aradan sonra tamamen yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının çok önemli olduğunu ifade etmek istiyorum. Bunu bekleyen bir çok vatandaşımızın olduğunu biliyoruz. Vatandaşlarımızın hatırlatma dozlarını da TURKOVAC ile yaptırmalarını tavsiye ediyorum.

YARINDAN İTİBAREN BAŞLIYOR

Yarından itibaren özellikle şehir hastanelerinden başlamak üzere uygulama başlamış olacak.