Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! TURKOVAC randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı
Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurmuştu. Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevular açıldı. Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden TURKOVAC aşılarını olabilecekler. Aşılama İstanbul'daki Başakşehir-Çam ve Sakura Hastanesi’nde uygulanıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Melis İslamoğlu ve Murat Sekban aktardı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu üyeleriyle beraber hatırlatma dozlarını TURKOVAC aşısı ile yaptı.
Bakan Koca, bugünden itibaren şehir hastanelerinde TURKOVAC aşısının yapılacağını duyurmuştu.
TURKOVAC AŞISI RANDEVULARI AÇILDI
Sağlık Bakanlığı'nın E-Nabız sisteminde TURKOVAC aşısı için randevular başladı.
Randevu almak isteyen vatandaşlar bugünden TURKOVAC aşılarını olabilecekler.
TURKOVAC hatırlatma dozunu olan Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde;
Özellikle bugün önemli bir gün. Acil kullanım onayını Sayın Cumhurbaşkanımızla müjdesini vermiştik .Yerli aşımızı salgın sebebiyle hayatını kaybeden bütün vatandaşlarımıza adıyoruz.
Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.
Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.
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