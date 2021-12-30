Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurmuştu! TURKOVAC randevuları başladı: E-Nabız sisteminde resmen açıldı

Ben 50 yıl aradan sonra yüzde 100 yerli Türk bilim insanlarımız tarafından geliştirilen bu aşının tarihi önemde olduğunu belirtmek istiyorum.

Bunu bekleyen birçok vatandaşımız olduğunu biliyoruz. Özellikle hatırlatma dozlarını TURKOVAC'la yaptırmalarını tavsiye ediyorum.