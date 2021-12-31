Bozburun sular altında kaldı CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay keyfini bozmadı!
Son dakika haberine göre: CHP’li belediye başkanlarının umursamaz tavırlarına bir yenisi de Muğla’da eklendi. Marmaris’te şiddetli yağış dünyaca ünlü tatil beldesi Bozburun’u sular altında bırakırken, ilçenin belediye başkanı Mehmet Oktay, keyfini bozmadan yılbaşı eğlencesine devam etti.
Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel felaketiyle uğraşırken, aynı saatlerde CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte yılbaşı balosunda eğlendi.
Oktay'ın sel felaketinden haberi olmasına rağmen eğlenceye devam etmesi ve mağdur olan vatandaşların yanına gitmemesi büyük tepki çekti.
BAŞKAN EĞLENCEYİ BOZMADI
Yeni Asır'ın haberine göre: Bozburun'da sel felaketi yaşandığı anlarda, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "2021'e Veda" balosundaydı. Oktay, Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Ali Zağlı ve Hakan Köksal ve meclis üyeleri Ali Aygün ve Hasan Yaylalı'yla eğlenmeye devam etti. Oktay'ın, sel haberi gelmesine rağmen istifini bozmaması, eğlenceye devam etmesi vatandaşları kızdırdı.
Vatandaşlar, "Eğlence masasını bırakamayıp yardımımıza gelmemesi ve ilgilenmemesi bizi daha da üzdü. Bozburun'da dereler taşmış, vatandaş perişan halde. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları aynı saatte 2021'e Veda partisinde mutluluk pozları veriyor" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.
BELEDİYENİN İHMALİ VAR
Bozburunlu vatandaşlar, Marmaris Belediyesi'ni defalarca uyardıklarını, merkez mahallesi, Bük Mevkii ve çekek yerindeki derelerin temizlenmesini istediklerini belirterek, "Yetkilileri uyardık ama bizi dinlemediler. Dereler doluydu, hiç bir temizlik yapılmadı. Elimizde fotoğraflar var. Belediye de yaptığı çalışmayı ispatlasın. Bu kesinlikle ihmal yağmurlarda böyle bir felaketi yaşayacağımız biliniyordu" dediler ve derelerin selden hemen önce çekilmiş temizlenmemiş fotoğraflarını paylaştılar.
'YASANAN SORUNLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIM'
BELEDİYE Başkanı Mehmet Oktay, kendisine yaşanan sorunlar sorulduğunda, "Dün akşam saatlerinden itibaren hem birim müdürlerimiz hem de teknik ekiplerimiz bölgedeydi. Sıkıntılı noktalar ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldım. Bazı noktalarda su baskını, yol kapanması gibi sıkıntılar meydana geldi" şeklinde bir açıklama yaparak olay yerlerinde incelemede bulunmak yerine sadece bilgi almakla yetindiğini dile getirdi.
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