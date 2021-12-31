31 Aralık 2021, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri Bozburun sular altında kaldı CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay keyfini bozmadı!

Bozburun sular altında kaldı CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay keyfini bozmadı!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 31.12.2021 Güncelleme Tarihi: 31.12.2021
ABONE OL
Bozburun sular altında kaldı CHP’li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay keyfini bozmadı!

Son dakika haberine göre: CHP’li belediye başkanlarının umursamaz tavırlarına bir yenisi de Muğla’da eklendi. Marmaris’te şiddetli yağış dünyaca ünlü tatil beldesi Bozburun’u sular altında bırakırken, ilçenin belediye başkanı Mehmet Oktay, keyfini bozmadan yılbaşı eğlencesine devam etti.

Muğla'nın turizm cenneti Marmaris'te önceki gün akşam saatlerinde şiddetini artıran sağanak yağış, dünyaca ünlü tatil beldesi Bozburun'da hayatı felç etti. Sele teslim olan Bozburun'da yollar göle döndü, dereler taştı, istinat duvarları yıkıldı, çok sayıda ev ve işyerini su bastı.

Vatandaşlar kendi imkanlarıyla sel felaketiyle uğraşırken, aynı saatlerde CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise başkan yardımcıları ve meclis üyeleriyle birlikte yılbaşı balosunda eğlendi.

Oktay'ın sel felaketinden haberi olmasına rağmen eğlenceye devam etmesi ve mağdur olan vatandaşların yanına gitmemesi büyük tepki çekti.

BAŞKAN EĞLENCEYİ BOZMADI
Yeni Asır'ın haberine göre: Bozburun'da sel felaketi yaşandığı anlarda, Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay ise "2021'e Veda" balosundaydı. Oktay, Başkan yardımcıları İhsan Öztürk, Burak Demirtaş, Ali Zağlı ve Hakan Köksal ve meclis üyeleri Ali Aygün ve Hasan Yaylalı'yla eğlenmeye devam etti. Oktay'ın, sel haberi gelmesine rağmen istifini bozmaması, eğlenceye devam etmesi vatandaşları kızdırdı.

Vatandaşlar, "Eğlence masasını bırakamayıp yardımımıza gelmemesi ve ilgilenmemesi bizi daha da üzdü. Bozburun'da dereler taşmış, vatandaş perişan halde. CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Oktay ve yardımcıları aynı saatte 2021'e Veda partisinde mutluluk pozları veriyor" şeklinde tepkilerini dile getirdiler.

BELEDİYENİN İHMALİ VAR
Bozburunlu vatandaşlar, Marmaris Belediyesi'ni defalarca uyardıklarını, merkez mahallesi, Bük Mevkii ve çekek yerindeki derelerin temizlenmesini istediklerini belirterek, "Yetkilileri uyardık ama bizi dinlemediler. Dereler doluydu, hiç bir temizlik yapılmadı. Elimizde fotoğraflar var. Belediye de yaptığı çalışmayı ispatlasın. Bu kesinlikle ihmal yağmurlarda böyle bir felaketi yaşayacağımız biliniyordu" dediler ve derelerin selden hemen önce çekilmiş temizlenmemiş fotoğraflarını paylaştılar.

'YASANAN SORUNLARLA İLGİLİ BİLGİ ALDIM'
BELEDİYE Başkanı Mehmet Oktay, kendisine yaşanan sorunlar sorulduğunda, "Dün akşam saatlerinden itibaren hem birim müdürlerimiz hem de teknik ekiplerimiz bölgedeydi. Sıkıntılı noktalar ve yaşanan sorunlarla ilgili bilgi aldım. Bazı noktalarda su baskını, yol kapanması gibi sıkıntılar meydana geldi" şeklinde bir açıklama yaparak olay yerlerinde incelemede bulunmak yerine sadece bilgi almakla yetindiğini dile getirdi.

Başkan aleme daldı Marmaris’i sel aldı BAŞKAN ALEME DALDI MARMARİS'İ SEL ALDI

O il sağanağa teslim oldu! Her yeri su bastı O İL SAĞANAĞA TESLİM OLDU! HER YERİ SU BASTI
Vatandaşın yardımına Mehmetçik koştu VATANDAŞIN YARDIMINA MEHMETÇİK KOŞTU
Dolu ile karışık sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi DOLU İLE KARIŞIK SAĞANAK YAĞIŞ HAYATI OLUMSUZ ETKİLEDİ

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA