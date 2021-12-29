29 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan'da da yapılacak

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: TURKOVAC’ın Faz 3 çalışmaları Azerbaycan’da da yapılacak

Son dakika haberine göre; Azerbaycan'da, Kovid-19'a karşı Türkiye'de geliştirilen yerli aşı TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmalarının yapılmasına onay verildi.

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