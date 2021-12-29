29 Aralık 2021, Çarşamba
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Son dakika: MİT ve TSK'dan Gara'da ortak operasyon: 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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Son dakika: MİT ve TSK’dan Gara’da ortak operasyon: 9 PKK/KCK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberine göre; MİT ve TSK'nın Irak'ın kuzeyindeki Gara'da gerçekleştirdiği ortak operasyonda 9 PKK/KCK'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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