Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Yerli inaktif aşıda sona gelindi. Acil kullanım onayı alındı, seri üretim süreci başladı. İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Turkovac aşısı olmak isteyen vatandaşlar randevu ekranının açılıp açılmadığını merak ediyor. İşte, Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli aşı için geri sayım başlarken aşıların bu hafta kullanıma girebileceği vurgulandı. Turkovac aşısı olmak isteyenler randevu detaylarını merak ediyor. İşte, Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?
TURKOVAC AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI AÇILDI MI?
TURKOVAC İÇİN RANDEVULAR AÇILIYOR
İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.
Aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak.
AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
Aşı randevusu alabilmek için birden çok yöntem kullanılıyor. Dileyen vatandaşlar ALO 182 hattını arayarak aşı randevusu oluşturabilirken, Merkezi Hekim Randevu Sistemi (MHRS) ve e-Nabız üzerinden de aşı randevusu alınabiliyor. Aşağıdaki linke tıklayıp kişisel bilgilerinizle giriş yaptıktan sonra "Aşı Randevusu Al" butonuna tıklayıp aşı tercihinizi gerçekleştirin. Daha sonra şehir ve hastane tercihlerinizi gerçekleştirdikten sonra aşı randevunuzu oluşturabilirsiniz.
MHRS İLE AŞI RANDEVUSU ALMAK İÇİN TIKLAYINIZ
TURKOVAC AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?
TURKOVAC aşısı için henüz aşı randevusu ekranı açılmadı. Yalnızca gönüllü vatandaşlara hatırlatma dozu olarak uygulanan yerli aşının önümüzdeki hafta şehir hastanelerinde uygulanmaya başlanacağı bildirildi.
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