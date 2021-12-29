Turkovac randevu alma: Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?

Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yerli aşı için geri sayım başlarken aşıların bu hafta kullanıma girebileceği vurgulandı. Turkovac aşısı olmak isteyenler randevu detaylarını merak ediyor. İşte, Turkovac aşı randevu alma başladı mı, ne zaman? Turkovac aşı randevusu hangi tarihte alınacak?

TURKOVAC AŞI RANDEVUSU ALMA EKRANI AÇILDI MI?

TURKOVAC İÇİN RANDEVULAR AÇILIYOR

İnceleme ve işlemlerin ardından aşılar sağlık kurumlarına taşınacak. Sinovac ve Biontech aşılarının yanında yeni bir alternatif sunulacak. Turkovac aşıları için randevular açılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor.