Göksel Kaya kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Atatürk’e benzeyen adam Göksel Kaya eşi kimdir?

"EŞİM BAKAMAM DEDİ"

Göksel Kaya, 2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyulunca eşiyle arasında gerginlikler başladığını, eşinin kendisine bakmak istemediğini söyleyerek, "2 yıl önce akciğer kanseri tanısı koyuldu ve tedaviye başlandı. 2 yıl tedavim sürdü ve daha sonra yapılan tetkiklerde beyne de sıçradığı tespit edildi. Onun da tedavisine başlandı.

Bu hastalık bende denge kaybına neden olurken ayakta duramaz oldum. Evde yığılıp kaldım. Eşimle paylaştığımda bana 'Bu şekilde sana bakamam. Ben çalışıyorum' dedi. Tartışmalarımız başladı" dedi.