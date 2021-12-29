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TURKOVAC'ta flaş gelişme! Yerli aşıda yüzde 100 antikor | TURKOVAC randevuları ne zaman açılacak?

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Giriş Tarihi: 29.12.2021 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021
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TURKOVAC’ta flaş gelişme! Yerli aşıda yüzde 100 antikor | TURKOVAC randevuları ne zaman açılacak?

Türkiye'nin ürettiği koronavirüs aşısı TURKOVAC'tan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Dünyanın yakından takip ettiği TURKOVAC için geri sayım başladı. Testlerin ardından hastanelere dağıtılacak olan TURKOVAC'lar için randevular açılacak.

Yerli aşı TURKOVAC, yapılacak testlerin ardından soğuk zincirdeki bekleme durumuna bakıldıktan sonra hastanelere dağıtılacak. Kare kodlamanın ardından randevular açılacak.

Acil kullanım onayı alan ve seri üretimine başlanan yerli koronavirüs aşısı TURKOVAC'ta randevular açılıyor. Bu hafta yerli aşının kullanıma girmesi bekleniyor. Ekim ayında, 2 doz 'Sinovac' aşısı olan gönüllülere 'hatırlatma dozu' olarak uygulanan TURKOVAC, başarılı oldu. Kasım 2020'de, 44 birey ile FAZ-1 çalışmasına başlandı. FAZ-2'de aşı uygulanan 250 gönüllüde ciddi yan etkilere rastlanmaması umutları artırdı. Aşının etkinliği bu kez binlerce gönüllünün katıldığı FAZ-3'te test edildi.

AŞILAR İNCELENİYOR

Örneklem yöntemiyle aşılar, Sağlık Bakanlığı'nın Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposunda muhafaza ediliyor. Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu aşıları örneklem yöntemiyle inceliyor. Ayrıca yaklaşık bir hafta boyunca aşıların soğuk zincirdeki durumuna bakılacak. Kare kodlama işlemi de yapılacak. Kontrol edilen aşıların hastanelere dağıtımı yapılacak. Başta şehir hastaneleri olmak üzere yerli aşının yaygın kullanımı sağlanacak.

YÜZDE 100 ANTİKOR

Aşıya bağlı ciddi bir yan etkinin olmadığını söyleyen TURKOVAC'ın mucidi Prof. Dr. Aykut Özdarendeli, "Hem koruyucu antikorların oluşması hem de aşılanan bütün gönüllülerde yüzde yüz antikor yanıtının olması çok ciddi bir sonuç" dedi.

BAŞKAN ERDOĞAN: EN KISA ZAMANDA RADEVULARI AÇIYORUZ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Bazı vatandaşlarımızın aşı olmak için tüm riskleri göze alarak kendi ürünümüzü beklediğini biliyorum. Bu vatandaşlarımızı en kısa sürede randevularını alarak TURKOVAC aşısını yaptırmaya davet ediyorum" demişti.

TBMM BAŞKANI: ÜÇÜNCÜ AŞIMI TURKOVAC OLDUM

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Ben üçüncü doz aşımı Turkovac oldum. İnşallah bu aşıyı en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" dedi.

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