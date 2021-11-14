Son dakika: Hudut kartalları 3'ü FETÖ'cü 4 teröristi yakaladı
Son dakika haberleri... Edirne'de görev yapan hudut kartalları Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiyi yakaladı. Milli Savunma Bakanlığı, 3 kişinin FETÖ'cü 1 kişinin de PKK'lı olduğunu açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı hudut kartallarının 3 FETÖ 1 de PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.