Son dakika: Hudut kartalları 3’ü FETÖ’cü 4 teröristi yakaladı

Milli Savunma Bakanlığı hudut kartallarının 3 FETÖ 1 de PKK'lı teröristin yakalandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Edirne'de görev yapan Hudut Kartallarımız, ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 6 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahısların üçünün FETÖ, birinin ise PKK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.