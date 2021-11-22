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Son dakika: MSB duyurdu: Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

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Giriş Tarihi: 22.11.2021 Güncelleme Tarihi: 22.11.2021
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Son dakika: MSB duyurdu: Hudut birlikleri 6 kişinin yasa dışı geçişini engelledi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye’den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." denildi.

Milli Savunma Bakanlığı, hudut birliklerinin 6 kişinin yasa dışı geçişini engellediğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 1 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan birinin FETÖ, birinin ise PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullanıldı.

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