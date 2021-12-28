TBMM Başkanı Mustafa Şentop Turkovac aşısı olduğunu açıkladı

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Meclis Başkanı Nikolla, Türkiye'nin inşa ettiği bölge hastanesine de dikkat çekerek, "1 sene 3 ay gibi bir zamanda bölgesel hastanenin inşası hayal gibi geliyordu ama oldu ve bizim için çok kıymetli. Bu hep sizin yardımlarınız sayesinde gerçekleşti. Arnavutluk'a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK TURKOVAC OLDUM"

TBMM Başkanı Şentop da Türkiye'nin zor durumda olan ülke ve halklara yardım konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Koronavirüs salgınına da değinen Şentop, virüsün kısa zamanda bütün dünyayı sardığını ve yeni mutantlar ortaya çıktığın hatırlatarak, "Birkaç gün içinde Güney Afrika'daki mutantı Hollanda'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya'da görebiliyoruz. Hastalıklar ve virüsler serbest dolaşıyor, küresel. Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı. Bu sürecin başında Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Elimizdeki imkanlar dahilinde bütün ülkeler ve halklarla dayanışma için sağlık malzemesiyle ilgili yardımlar gönderelim' demişti. Türkiye 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptı. Şimdi uzun zamandır aşının da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bunu söyledi hatta bu tercih bile değil mecburiyet. Afrika'da şu anda aşılama oranları yüze 6'nın altında. Bütün Almanları ve Fransızları aşılasanız da Afrika'daki yeni mutant Avrupa'yı da etkileyebiliyor. Onun için geçen hafta itibarıyla Türkiye, yerli kendi aşısını üretti ve acil kullanım onayı aldı. Ben kendim de üçüncü doz olarak Turkovac oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, görüşme sonrası konuk mevkidaşına 15 Temmuz'da bombalanan alanı ve Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.