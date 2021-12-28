28 Aralık 2021, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Gündem Haberleri TBMM Başkanı Mustafa Şentop Turkovac aşısı olduğunu açıkladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Turkovac aşısı olduğunu açıkladı

GÜNDEM DHA
Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
ABONE OL
TBMM Başkanı Mustafa Şentop Turkovac aşısı olduğunu açıkladı

Türkiye Büyük Millet Başkanı (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ve heyeti ile bir araya geldi. Şentop, görüşmelerinin ardından yaptığı açıklamalarında 3. doz aşısını Turkovac olduğunu duyururken Türkiye’nin kısa zamanda bu aşıyı tüm halklarla paylaşmak istediğinin altını çizdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk Meclis Başkanı Lindita Nikolla ile beraberindeki kurulla görüştü. Burada açıklamalarda bulunan Şentop, Arnavutluk ile Arnavut halkının, Türk milletinin kalbinde ayrı yeri olduğunu ifade edip, ikili ilişkilerin stratejik ortaklık düzeyine çıkarılmasından duyduğu memnuniyeti belirtti. Parlamentolar arası ilişkilerde de iyileştirilebilecek oldukça büyük imkanlar ve potansiyel olduğunu aktaran TBMM Başkanı, uluslararası parlamenter zeminlerde de Türkiye ile Arnavutluk'un iş ortaklığı ile hareket ettiğini dile getirdi.

"HEDEFİMİZ TİCARET HACMİMİZİ 1 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAK"

Mustafa Şentop, Türkiye'nin, 2021'in ilk 9 ayı itibarıyla 600 milyon doları aşan ve müteahhitlik hizmetleri de dikkate alındığında toplam 3,5 milyar dolarlık yatırımla Arnavutluk'taki en büyük yabancı yatırımcı olduğunu vurgulayarak, "Arnavutluk'ta faaliyet gösteren 600'ü aşkın firmamız, yaklaşık 15 bin kişiye istihdam sağlamaktadır. Hedefimiz, ticaret hacmimizi 1 milyar dolar seviyesine çıkarmaktır" dedi.

ARNAVUTLUK MECLİS BAŞKANI'NDAN TÜRKİYE'YE ÖVGÜ DOLU SÖZLER

Arnavutluk Meclis Başkanı Nikolla da Türkiye'nin çok kıymetli dost olduğunu ve 2019'da ülkede meydana gelen deprem sonrası gösterilen dayanışmayı hatırlatarak, "Türkiye sadece iyi günlerde değil, kötü günlerde de Arnavutluk'un yanında olmuştur. Örneğin; deprem olduğu zaman 2019'da, Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve Türkiye devleti, enkaz altındaki insanları kurtarmak için ilk yardım ekipleri gönderen ülkedir. Biz şu anda görüşmedeyken Arnavutluk'ta gerçekten çok güzel bir olay gerçekleşmektedir. 524 aile, ocak ayında yeni evlerine girmiş olacak. Bu, Sayın Cumhurbaşkanı'nız ve Türk hükümeti sayesindedir" diye konuştu.

TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Meclis Başkanı Nikolla, Türkiye'nin inşa ettiği bölge hastanesine de dikkat çekerek, "1 sene 3 ay gibi bir zamanda bölgesel hastanenin inşası hayal gibi geliyordu ama oldu ve bizim için çok kıymetli. Bu hep sizin yardımlarınız sayesinde gerçekleşti. Arnavutluk'a verdiğiniz destekten dolayı teşekkür ve minnettarlığımı ifade etmek istiyorum" dedi.

"ÜÇÜNCÜ DOZ OLARAK TURKOVAC OLDUM"

TBMM Başkanı Şentop da Türkiye'nin zor durumda olan ülke ve halklara yardım konusundaki hassasiyetine dikkat çekti. Koronavirüs salgınına da değinen Şentop, virüsün kısa zamanda bütün dünyayı sardığını ve yeni mutantlar ortaya çıktığın hatırlatarak, "Birkaç gün içinde Güney Afrika'daki mutantı Hollanda'da, İngiltere'de görebiliyoruz. Birkaç gün sonra Avustralya'da görebiliyoruz. Hastalıklar ve virüsler serbest dolaşıyor, küresel. Hastalık küresel olduğu gibi tedavi, ilaç, aşılar da küresel olmalı. Bu sürecin başında Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Elimizdeki imkanlar dahilinde bütün ülkeler ve halklarla dayanışma için sağlık malzemesiyle ilgili yardımlar gönderelim' demişti. Türkiye 156 ülkeye sağlık malzemesi yardımı yaptı. Şimdi uzun zamandır aşının da yaygınlaşması gerektiğini ifade ediyoruz. Cumhurbaşkanı'mız Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda da bunu söyledi hatta bu tercih bile değil mecburiyet. Afrika'da şu anda aşılama oranları yüze 6'nın altında. Bütün Almanları ve Fransızları aşılasanız da Afrika'daki yeni mutant Avrupa'yı da etkileyebiliyor. Onun için geçen hafta itibarıyla Türkiye, yerli kendi aşısını üretti ve acil kullanım onayı aldı. Ben kendim de üçüncü doz olarak Turkovac oldum. İnşallah bunu en kısa zamanda dost ve kardeş ülkeler başta olmak üzere elimizdeki imkanlar dahilinde bütün halklarla paylaşmayı arzu ediyoruz" diye konuştu.

Meclis Başkanı Şentop, görüşme sonrası konuk mevkidaşına 15 Temmuz'da bombalanan alanı ve Genel Kurul Salonu'nu gezdirdi.

TURKOVAC’ta randevular açılıyor! TURKOVAC'TA RANDEVULAR AÇILIYOR!
Başkan Erdoğan: Dünyanın en büyüğü olacak BAŞKAN ERDOĞAN: DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ OLACAK
A Haber TURKOVAC’ın üretildiği merkezde! A HABER TURKOVAC'IN ÜRETİLDİĞİ MERKEZDE!
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA