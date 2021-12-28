Bu kez aynı karedeler! HDP'den CHP'ye ziyaret
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen HDP heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.
Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.
Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını söylemişti.
İKİNCİ ADRES CHP
HDP heyeti, DEVA Partisi ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.
HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.
ZİYARETTEN KARELER
Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.
Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra "Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım" diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.
Öte yandan Kılıçdaroğlu ve HDP'lilerin pozları CHP'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- iPhone fiyatları tekrar düşer mi? Dolardaki düşüş sonrası iPhone SE, 11, 12, 13 fiyatları ne kadar, kaç TL oldu?
- Mekke’nin Fethi ne zaman, hangi gün? Mekke’nin Fethi anlam ve önemi nedir?
- Asgari ücret üstü 4.500 - 5.000 - 5.500 TL alanlardan AGİ kalktı mı? Brüt net ücret alanlar AGİ alabilecek mi? 2022 AGİ hesabı...
- Duyuru bekleniyor... Bekçi alımı ne zaman? 2022 bekçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? Başvuru tarihi belli oldu mu?
- Evde bakım yardımı alanlara müjde! 2022 Ocak zammı ile evde bakım maaşı (parası) ne kadar olacak?
- KPSS 2022 lisans önlisans ne zaman? Bu yıl KPSS’ye lise mezunları girebilecek mi? 2022 KPSS sınav takvimi…
- Çalışana 676 TL ek kazanç! Vergi desteğinin püf noktaları belirlendi! Maaşlara ek ödeme hesabı…
- Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…
- Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?
- Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!
- Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…