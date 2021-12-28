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Bu kez aynı karedeler! HDP'den CHP'ye ziyaret

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Giriş Tarihi: 28.12.2021 Güncelleme Tarihi: 28.12.2021
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Bu kez aynı karedeler! HDP’den CHP’ye ziyaret

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelen HDP heyeti, daha sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu parti genel merkezinde ziyaret etti. Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Muhalafet partilerle tek tek görüşme gerçekleştiren HDP heyeti, sabah saatlerinde DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile bir araya gelmişti.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, verimli bir görüşme yapıldığını söylemişti.

İKİNCİ ADRES CHP
HDP heyeti, DEVA Partisi ziyaretinin ardından CHP Genel Merkezi'nin yolunu tuttu.

HDP Eş Genel Başkanları Pervin Buldan ve Mithat Sancar ile beraberindeki heyet, CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü.

ZİYARETTEN KARELER
Daha önceki ziyaretlerinde aynı karede yer almayan taraflar, bu kez kameraların karşısına geçerek poz vermeyi ihmal etmedi.

Kılıçdaroğlu, kısa bir değerlendirme yaptıktan sonra "Teşekkürler. Ortak soru alma kararımız var. İletmiş olalım" diyerek diyerek basın toplantısını bitirdi.

Öte yandan Kılıçdaroğlu ve HDP'lilerin pozları CHP'nin Twitter hesabından da paylaşıldı.

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