HDP terörist cenazesinde tam kadro hazır bulundu! Selahattin Demirtaş'ın ihanet emri uygulanıyor
HDP eski Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, “PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım” sözlerini HDP’lilerin harfiyen uyguladığı bir kez daha ortaya çıktı. Yargılama sonucu 374 yıl ağırlaştırılmış hapis cezası alan Erzurum’un Karayazı İlçesi kırsal alan sözde sorumlusu ‘Çem’ kod adlı Vedat Erkmen Tekirdağ F Tipi cezaevinde intihar etti. Terörist Erkmen için düzenlenen taziyeye HDP’li vekiller, belediye başkanları ve il ve ilçe yöneticilerinin katıldığı görüldü.
Erzurum'un Karayazı İlçesi kırsal alan sorumlusu 'Çem' kod adlı Vedat Erkmen, beraberinde 'Bürüsk Azman' kod adlı 18 yaşındaki A.A. olduğu halde Karayazı'dan Ağrı'ya gitmek için bir otomobili tehditle durdurdu.
Sürücü ile birlikte yola çıkan iki PKK'lı güvenlik güçlerinin takibini fark edince Karayazı'ya dönerken trafik kazası geçirdi.
Kaza ardından yakalanan Vedat Erkmen, 7 Temmuz 2012 tarihinde tutuklandı. Terörist Vedat Erkmen, 2012 tarihinde Kars'ın Kağızman ilçesi Değirmendere köyü mücavirinde meydana gelen yol kesme eylemine katılırken durmayan bir tıra ateş eden grup içerisinde yer aldı. Yine 2012 yılı Mayıs ayında Kars'ın Kağızman ilçesi Bölge Trafik Denetleme İstasyonuna yönelik düzenlenen eylemde kullanılan düdüklü tencere içerisine gizlenmiş, demir bilyelerle desteklenmiş düzenek hazırladı. Ayrıca Kars'ın Kağızman İlçesi Sağırtaş Köyü yakınında bulunan Arman Madenciliğe ait iş makinesinin yakılması, akabinde düzenlenen yol kesme eyleminde yer aldığı ortaya çıktı.
"BEN PKK'NIN KADROSUNDAYIM"
Erzurum 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada kürkçe savunma isteği kabul edilmişti. Terörist Vedat Erkmen savunmasında "Önder Abdullah Öcalan'a yapılan 15 Şubat komplosunu şiddetle kınıyoruz. Propaganda yapmıyorum. Örgütün elemanıyım, örgüt adına buradayım. Ben PKK'nın kadrosundayım" diyerek PKK'lı olduğunu kabul etmişti. Yargılama sonucu Vedat Erkmen 374 yıl ağırlaştırılmış hapis cezasına çarptırılmıştı.
SELAHATTİN DEMİRTAŞ UYARMIŞTI
Cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt talimatı ile gerçekleştirilen açlık grevi eylemlerine katılan Vedat Erkmen, Tekirdağ F Tipi cezaevinde intihar etti. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında "PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım" sözleri çok tartışılmıştı.
HDP'lilerin eski genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın sözlerini harfiyen uyguladıkları bir kez daha ortaya çıktı. Kars'ın Digor İlçesi Dağpınar köyünde terörist Vedat Erkemen için düzenlenen taziye törenine HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP 25. dönem Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş, HDP Ağrı Patnos Belediye Eşbaşkanı Müşerref Geçer, HDP Iğdır İl Başkanı Süleyman Serhat ve HDP Iğdır İlçe Başkanı Kasım Alagöz'ün katıldığı görüldü.
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