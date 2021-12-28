HDP terörist cenazesinde tam kadro hazır bulundu! Selahattin Demirtaş’ın ihanet emri uygulanıyor

SELAHATTİN DEMİRTAŞ UYARMIŞTI

Cezaevinde bulunduğu dönemde örgüt talimatı ile gerçekleştirilen açlık grevi eylemlerine katılan Vedat Erkmen, Tekirdağ F Tipi cezaevinde intihar etti. HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş 2015 yılında "PKK'lıların cenazesine gitmeyen HDP'li vekillere soruşturma açarım" sözleri çok tartışılmıştı.

HDP'lilerin eski genel başkanları Selahattin Demirtaş'ın sözlerini harfiyen uyguladıkları bir kez daha ortaya çıktı. Kars'ın Digor İlçesi Dağpınar köyünde terörist Vedat Erkemen için düzenlenen taziye törenine HDP Iğdır Milletvekili Habip Eksik, HDP 25. dönem Ardahan Milletvekili Taşkın Aktaş, HDP Ağrı Patnos Belediye Eşbaşkanı Müşerref Geçer, HDP Iğdır İl Başkanı Süleyman Serhat ve HDP Iğdır İlçe Başkanı Kasım Alagöz'ün katıldığı görüldü.