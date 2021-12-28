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Son dakika: Türkiye'ye girmeye çalışan PKK'lı terörist Suriye sınırında yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 28.12.2021
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Son dakika: Türkiye’ye girmeye çalışan PKK’lı terörist Suriye sınırında yakalandı

Son dakika haberine göre; Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan terör örgütü PYD/PKK mensubu sınır hattında yakalandı.

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