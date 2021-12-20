Son dakika | MSB'den flaş açıklama! 7 kişi sınırda yakalandı
Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye girmek isteyen 7 kişinin yakalandığını duyurdu. MSB açıklamasında "Ülkemizden Yunanistan’a ve Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan dördünün DEAŞ, ikisinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nca Türkiye'den Yunanistan'a, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan; 4'ü DEAŞ, 2'si FETÖ mensubu 7 kişinin yakalandığı açıklandı.
Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Ülkemizden Yunanistan'a ve Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 şahıs hudut birliklerimiz tarafından yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4'ünün DEAŞ, 2'sinin de FETÖ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi" denildi.