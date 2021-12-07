Son dakika: Türkiye'ye sızmaya çalışan PKK'lı terörist sınırda yakalandı!
Son dakika haberleri... Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir teröristin yakalandığını duyurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.
Milli Savunma Bakanlığı Suriye'den Türkiye'ye girmeye çalışan bir teröristin yakalandığını açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Şanlıurfa'da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye'den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 1 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahsın PKK/KCK terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerine yer verildi.