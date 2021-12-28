Yargıda önemli düzenleme! Yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor
Yeni yılla birlikte sulh ceza hakimliklerinin vereceği tutuklama ve adli kontrol kararlarına itirazları, başka bir sulh ceza hakimliği yerine bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimleri değerlendirecek. Adli kontrol süresi, ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olacak, bu süre, zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek
Sulh ceza hakimliğince verilen tutuklama ve adli kontrol kararlarına yapılacak itirazların, başka bir sulh ceza hakimliği yerine bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemelerine yapılmasına 1 Ocak 2022'de başlanacak.
Yargı Reformu Strateji Belgesi kapsamında, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul edilerek yasalaşan 4. Yargı Paketi ile Ceza Muhakemesi Kanunu'nda bazı değişiklikler yapıldı. Bu kapsamda, 1 Ocak 2022'de yürürlüğe girecek değişiklikler arasında sulh ceza hakimliğinin tutuklama ve adli kontrol kararlarına yönelik itiraz usulleriyle ilgili düzenleme de yer aldı.
Buna göre, sulh ceza hakimliklerinin söz konusu kararlarına yapılacak itirazlar, başka sulh ceza hakimlikleri yerine 1 Ocak'tan itibaren bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimlerince karara bağlanacak.
Asliye ceza mahkemesi hakimleri, itirazlarda kararların hukuki yerindeliğini değerlendirecek, tutuklama ve adli kontrole ilişkin itirazları kabul edecek ya da reddine hükmedecek. Sulh ceza hakimliği işlerinin, asliye ceza hakimi tarafından görüldüğü yerlerde ise itirazı inceleme yetkisi, ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.
Adli kontrol süresi de 1 Ocak'tan itibaren ağır ceza mahkemesinin görevine girmeyen işlerde en çok 2 yıl olacak. Bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek 1 yıl daha uzatılabilecek. Ağır ceza mahkemesinin görevine giren işlerde adli kontrol süresi en çok 3 yıl olacak, bu süre zorunlu hallerde gerekçesi gösterilerek uzatılabilecek. Uzatma süresi toplam 3 yılı, Türk Ceza Kanunu'nun ikinci kitap dördüncü kısım dördüncü, beşinci, altıncı ve yedinci bölümünde tanımlanan suçlar ile Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlarda ise 4 yılı geçemeyecek.
ADLİ KONTROLÜN DEVAMI İÇİN İNCELEME ARALIĞI
Soruşturma evresinde, şüphelinin adli kontrol yükümlülüğünün devamının gerekip gerekmeyeceği hususunda da en geç 4 aylık aralıklarla cumhuriyet savcısının istemi üzerine sulh ceza hakimi tarafından bir karar verilecek. Kovuşturma evresinde ise mahkeme, hakkında adli kontrol kararı bulunan sanığın bu yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğine en geç 4 aylık süre içinde resen karar verecek.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Üniversiteler online olacak mı? Üniversiteler kapanacak mı? Online olan üniversiteler…
- Emekli ve memur zammı son durum: Tek tek hesaplandı! 2022 Ocak zammı ile emekli ve memur maaşı ne kadar olacak?
- Börü 2039 1. bölüm ne zaman, saat kaçta yayınlanacak? Börü 2039 nasıl izlenir? Börü 2039 2. sezon çıkacak mı?
- Karne tatili ne zaman? 2022 15 gün yarıyıl tatili ne zaman, ayın kaçında başlayacak? MEB takvimi!
- Emekliler rahat bir nefes alacak! 2022 emekli maaş zam oranı hesaplandı! Seyyanen zamla birlikte yüzde 40 zam masada…
- Getir çöktü mü? Getir uygulaması neden hata veriyor? Getir connection error hatası nedir?
- KPSS 2021/2 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 Kamu personeli atamaları ne zaman yapılacak?
- TOKİ İzmir Selçuk kura sonuçları isim listesi! TOKİ İzmir Selçuk 1.175 konut kura sonuçları açıklandı mı?
- Üniversitelerde yüz yüze eğitim kaldırıldı mı? İstanbul, Ankara, İzmir üniversiteler online eğitime geçen üniversiteler!
- Ocak ayı kira zammı açıklandı mı? 2022 Ocak ayı kira artış oranı ne kadar olacak? TÜİK TEFE TÜFE kira zammı hesaplama
- KİPTAŞ Tuzla Aydınlıkevler kura çekilişi ne zaman yapılacak? KİPTAŞ Tuzla başvuruları bitti mi?
- GSB son dakika: KYK burs kredi ne zaman yatacak? 2021 Ekim-Kasım-Aralık bursları ne zaman ödenecek?