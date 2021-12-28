Yargıda önemli düzenleme! Yeni dönem 1 Ocak’ta başlıyor

Buna göre, sulh ceza hakimliklerinin söz konusu kararlarına yapılacak itirazlar, başka sulh ceza hakimlikleri yerine 1 Ocak'tan itibaren bir üst mahkeme olan asliye ceza mahkemesi hakimlerince karara bağlanacak.

Asliye ceza mahkemesi hakimleri, itirazlarda kararların hukuki yerindeliğini değerlendirecek, tutuklama ve adli kontrole ilişkin itirazları kabul edecek ya da reddine hükmedecek. Sulh ceza hakimliği işlerinin, asliye ceza hakimi tarafından görüldüğü yerlerde ise itirazı inceleme yetkisi, ağır ceza mahkemesi başkanına ait olacak.