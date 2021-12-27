Fedakarlığı örnek olan Sevda Sunguroğlu'ndan yüreklere dokunan sözler

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında hikayesini anlattığı Aranvutköy Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu konuştu. Sunguroğlu, "Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" dedi.

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