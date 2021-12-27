Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı! Fedakarlığı örnek olan Sevda Sunguroğlu’ndan yüreklere dokunan sözler

2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde babası ile yaşadığı anısını anlatan Sunguroğlu, "Ramazan ayı idi. Babama 11 ay önce 'akciğer kanseri' teşhisi konmuştu. Son bir haftasında babam kötüleşti. Ama konuşuyor bizimle aklı başında. Biz de biliyoruz bu hastalığını uzun sürmeyeceğini. Seçim zamanı işler çok yoğun o dönemde ben kadın kollarında program sorumlusuyum her gün orada olmam gerekiyor. Geliyorum babamın yanında kardeşim gelinim annem ben hepimiz geç saatlere kadar başında kuran okuyoruz, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bir kaç saat uykuyla sabah gitmedim babamın durumunu bildiğim için. Son bir gün bile olsa babamla zaman geçirmek istedim. İndim aşağıya. Babam beni gördü. 'Hayırdır' dedi. 'Baba biraz rahatsızım' dedim. 'Ben mi hastayım sen mi' dedi. 'Bak kızım ben bugüne kadar AK Parti'ye gönül vermiş bir insanım ama sadece oyumu kullandım. Sana elimden gelen desteği verdim. Benim için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgidir. Ben senin babanım ama vatan benim için daha önemli senin için de daha önemli olması lazım. Gideceğin yer uzak değil. Bana bir şey olursa ölüm o kadar kolay değil 5 dakikada çağırırlar gelirsin' dedi. Kalktım gittim ben. O gece biz babamı kaybettik zaten. Ben gittikten babam anneme 'Bana bir şey olursa seçim zamanı kız gitmemezlik etmesin. Onun görevi var görevini yerine getirmek zorunda' demiş" ifadelerini kullandı.