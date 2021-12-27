Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı! Fedakarlığı örnek olan Sevda Sunguroğlu'ndan yüreklere dokunan sözler
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında hikayesini anlattığı Aranvutköy Ak Parti İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu konuştu. Sunguroğlu, "Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" dedi
Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün katıldığı AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi toplantısında AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu üyesi Sevda Sunguroğlu'nun hikayesini gözleri dolarak anlatmış, o anlar salonda olanları da duygulandırmıştı.
Sunguroğlu, Başkan Erdoğan'ın açıklamalarıyla o günleri tekrar yaşadığını ve çok mutlu olduğunu anlattı.
2018 Cumhurbaşkanlığı seçimi sürecinde babası ile yaşadığı anısını anlatan Sunguroğlu, "Ramazan ayı idi. Babama 11 ay önce 'akciğer kanseri' teşhisi konmuştu. Son bir haftasında babam kötüleşti. Ama konuşuyor bizimle aklı başında. Biz de biliyoruz bu hastalığını uzun sürmeyeceğini. Seçim zamanı işler çok yoğun o dönemde ben kadın kollarında program sorumlusuyum her gün orada olmam gerekiyor. Geliyorum babamın yanında kardeşim gelinim annem ben hepimiz geç saatlere kadar başında kuran okuyoruz, muhabbet etmeye çalışıyoruz. Bir kaç saat uykuyla sabah gitmedim babamın durumunu bildiğim için. Son bir gün bile olsa babamla zaman geçirmek istedim. İndim aşağıya. Babam beni gördü. 'Hayırdır' dedi. 'Baba biraz rahatsızım' dedim. 'Ben mi hastayım sen mi' dedi. 'Bak kızım ben bugüne kadar AK Parti'ye gönül vermiş bir insanım ama sadece oyumu kullandım. Sana elimden gelen desteği verdim. Benim için Recep Tayyip Erdoğan kırmızı çizgidir. Ben senin babanım ama vatan benim için daha önemli senin için de daha önemli olması lazım. Gideceğin yer uzak değil. Bana bir şey olursa ölüm o kadar kolay değil 5 dakikada çağırırlar gelirsin' dedi. Kalktım gittim ben. O gece biz babamı kaybettik zaten. Ben gittikten babam anneme 'Bana bir şey olursa seçim zamanı kız gitmemezlik etmesin. Onun görevi var görevini yerine getirmek zorunda' demiş" ifadelerini kullandı.
Babası ile yaşadığı anıyı Tanıtım Medya Başkanlığı'ndan bir arkadaşı ile paylaşarak İl Başkanlığına gönderdiğini söyleyen Sunguroğlu, "Gönderdim ben onu ama orada reisin söyleyeceği hiç aklıma gelmezdi. 39 ilçeyiz çok kalabalığız bütün Türkiye izliyor. Orada benim hikayemi reis gözleri dolarak anlattığında çok duygulandım. Babam nasıl son nefesine kadar savundaysa ben ve ailem de son nefesimize kadar reisin arkasında olacağız" şeklinde konuştu.
Bir gün Başkan Erdoğan ile tanışmayı çok istediğini söyleyen Sunguroğlu, "Dünkü programda Sarıyer'de bir ablamıza gideceğini söyledi çok isterim benim evime de gelsin. Hatta gelmesin beni çağırsın ben giderim" diye konuştu.
AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Mustafa Candaroğlu ise Sevda Sunguroğlu'nun anısının kendilerini gururlandırdığını anlatarak, "Hem anıyı yaşayan hem bilen biri olarak ben de ilk duyduğum andan itibaren partimizde bu tür sevdalı dostlarımızı görmek gurur veriyor. Sevda ablamız mahallemizin mahalle yönetimlerinden başlamış, kuruluşundan beri bu davaya gönül vermiş bir ablamız. Sağ olsun ilk başladığı günden bu güne kadar azimle çalışan bir ablamız. Bir dönem kadın kollarında görev aldı. Geçen dönem de biz ana kademe yönetime istedik. Sağ olsun bizleri kırmadı. Rahmetli babası ile o dönemde hem istişarelerimiz devam ediyordu, bilgi alıyorduk kendisinden. Hem çalıştığı yerde işinden sona babasına bakmakla yükümlüydü. Nem teşkilat işlerini aksatmıyordu. Cumhurbaşkanımız dün bu hikayeyi zikretti. Asıl bizi gururlandıran Sevda abla gibi birçok neferin bu dava uğruna bu tür hikayelerin olması. Bu kahramanlar bu davayı ilerletiyor. Allah hepsinden razı olsun" dedi.
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