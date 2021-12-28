28 Aralık 2021, Salı
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Başkan Erdoğan’ı duygulandıran fedakarlık! AK Partili Sevda Sunguroğlu’nun hikayesi
AK Parti Arnavutköy İlçe Yönetim Kurulu Üyesi olan Sevda Sunguroğlu'nun adı, AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda gündeme geldi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, parti teşkilatında fedakarca çalışan Sevda Sunguroğlu'nun duygulandıran öyküsünü anlattı.