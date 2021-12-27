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Son dakika | Van'da terör operasyonu! Çok sayıda örgüt mensubu gözaltında

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika | Van’da terör operasyonu! Çok sayıda örgüt mensubu gözaltında

Son dakika haberi...Terörle mücadele kapsamında 81 ilde yürütülen çalışmalar hız kesmeden devam ediyor. Van’da polis ekiplerince düzenlenen terör operasyonlarında 24 kişi yakalandı.

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