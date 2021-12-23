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Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 23.12.2021 Güncelleme Tarihi: 23.12.2021
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Son dakika: MSB duyurdu! Taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan teröristlere darbe

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Barış Pınarı bölgesine taciz ateşi açan ve sızma girişiminde bulunan 2 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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