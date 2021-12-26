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Barış Pınarı bölgesindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

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Giriş Tarihi: 26.12.2021 Güncelleme Tarihi: 26.12.2021
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Barış Pınarı bölgesindeki 3 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olan 3 PKK/YPG’li teröristi ateş destek vasıtaları ile etkisiz hâle getirdi." ifadelerine yer verildi.

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