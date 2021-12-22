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Son dakika: 13 terörist öldürüldü! Mehmetçik'ten PKK'ya ağır darbe

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Giriş Tarihi: 22.12.2021 Güncelleme Tarihi: 22.12.2021
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Son dakika: 13 terörist öldürüldü! Mehmetçik’ten PKK’ya ağır darbe

Son dakika haberlerii... Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik'in yaptığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı. Bakanlık toplam 13 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

Barış Pınarı bölgesinde terör örgütü PKK'nın saldırı girişimine anında cevap verildi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehmetçik'in yaptığı terör operasyonları hakkında açıklama yaptı.

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.

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