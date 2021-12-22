Son dakika: 13 terörist öldürüldü! Mehmetçik’ten PKK’ya ağır darbe

İşte Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklama;

Barış Pınarı bölgesine saldırmaya çalışan teröristler, TSK'dan gereken cevabı almaya devam ediyor. 10 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hâle getirildiği bölgede 3 PKK/YPG'li terörist daha etkisiz hâle getirildi. Böylece bölgede etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 13 oldu.