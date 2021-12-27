Yılbaşında sokağa çıkma yasağı var mı? Türkiye'de Kovid-19 ile mücadele kapsamında tam normalleşme sürecine geçilmiş, bu gelişmelerin ardından tüm kısıtlamalar kaldırılmıştı. Geçtiğimiz yılbaşında uygulanan 4 gün sokağa çıkma kısıtlamasının bu sene de uygulanıp uygulanmayacağı konusunda araştırmalar sürüyor. Konu hakkında son gelişmeleri yazımızda ele aldık. Peki, bu hafta sokağa çıkma yasağı var mı? 31 Aralık Cuma - 01 Ocak Cumartesi yılbaşında kısıtlama olacak mı? İşte haberin detayları...

YILBAŞINDA SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI VAR MI?

Hemen şunu belirtelim ki, 31 Aralık Cuma - 01 Ocak Cumartesi günü herhangi bir kısıtlama uygulanmayacak. Yılbaşında alınacak tedbirler ile ilgili resmi açıklama geldiğinde ahaber.com.tr'de yer alacak.