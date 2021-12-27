SOHAYKO nedir? SOHAYKO derneği başkanı kimdir?

SOHAYKO DERNEĞİ NEDİR?

Sohayko gönüllüleri 2015'den beri hayvanların sorunlarını araştırmak, halkla ve yerel yetkililerle iletişimde olarak hayvan sevgisini arttırmak, hayvan hakları ihlalleri ve suçlarına karşı doğrudan eylemlerde bulunmak için tüm Türkiye'de gözlem halindeydi.