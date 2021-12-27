SOHAYKO nedir? SOHAYKO derneği başkanı kimdir?
SOHAYKO nedir? Gaziantep’te iki pitbullun saldırısına uğradıktan sonra günlerdir hastanede tedavi gören 4 yaşındaki Asiye’nin ailesine dava açacaklarını söyleyen SOHAYKO hakkında arama motorlarında sorgulama yapılıyor. Dernekten yapılan açıklamada; olayda ailenin ihmali olduğu ifade edildi ve dava açılacağı vurgulandı. Peki; SOHAYKO nedir?
SOHAYKO nedir? SOHAYKO derneği nedir? SOHAYKO derneği başkanı kimdir? Sosyal medyada yaptığı açıklamayla gündem olan SOHAYKO'ya tepki yağıyor. Dernekten yapılan açıklamada, Gaziantep'te meydana gelen korkunç olayda, iki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan küçük Asiye'nin ailesine dava açılacağı belirtildi. Peki; SOHAYKO derneği nedir?
SOHAYKO DERNEĞİ NEDİR?
Sohayko gönüllüleri 2015'den beri hayvanların sorunlarını araştırmak, halkla ve yerel yetkililerle iletişimde olarak hayvan sevgisini arttırmak, hayvan hakları ihlalleri ve suçlarına karşı doğrudan eylemlerde bulunmak için tüm Türkiye'de gözlem halindeydi.
SOHAYKO AMACI
Hayvan hakları ihlallerine karşı işlenen suçlarla mücadele etmek ve kamuoyu oluşturmak.
Barınaklarda ve geçici bakım evlerinde bulunan hayvanların refahını sağlamak
Belediyelerce ormanlara ölüme terk edilen sokak hayvanlarının verdikleri yaşam mücadelesinde onlara tam destek vermek
Sokak hayvanlarının sağlıklı temiz bir ortamda yaşamalarını sağlamak
Hayvan hakları ihlallerine karşı işlenen suçlarla mücadele ederek bu suçları işleyenlerin cezalandırılmalarını sağlamak
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