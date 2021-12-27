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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde sahte içki operasyonu başlatıldı

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Giriş Tarihi: 27.12.2021 Güncelleme Tarihi: 27.12.2021
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Son dakika: İçişleri Bakanlığı duyurdu! 81 ilde sahte içki operasyonu başlatıldı

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde sahte içki üretenlere yönelik operasyon başlattı. 'Alkol' adı verilen operasyonda sahte içki üretimi yapıldığı değerlendirilen adreslerde arama yapılıyor.

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