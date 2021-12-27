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RTÜK'ten şiddet içerikli yayınlarına karşı uyarı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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RTÜK’ten şiddet içerikli yayınlarına karşı uyarı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu'nca (RTÜK) televizyon kanallarına, şiddet içeren yayınlara ilişkin 'uyarı yazısı' gönderildi. Metinde, şiddet içerikli yayınlar aracılığıyla olağanlaşan şiddetin toplumsal yapıyı tehdit ettiğine vurgu yapıldı.

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