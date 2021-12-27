Son dakika: BDDK’dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu! Başkan Erdoğan sert çıkmıştı: Bunun bedelini ödeyecekler

"CEZALARINI ÇEKECEKLER, BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"

Dolardaki düşüşün ardından 'Bu bir alım fırsatı' diyen Yılmaz ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB'de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında bedelini öder" dedi.

İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?

Dövizdeki dalgalanmaya karşı alınan önlemlerin ardından dolar sert bir şekilde düşüş gösterirken, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz katıldığı bir programda konuyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerine yer vermişti.