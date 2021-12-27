Son dakika: BDDK'dan Durmuş Yılmaz ve 4 kişi hakkında suç duyurusu! Başkan Erdoğan sert çıkmıştı: Bunun bedelini ödeyecekler
Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın "Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan,"Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler." dedi.
BDDK, kurum ile ilgili itibar zedeleyici açıklama ve yorumlarla ilgili Bankacılık Kanunu 74. maddeye aykırılıktan işlem yapılması üzerine harekete geçti.
Durmuş Yılmaz
"ASILSIZ HABER YAYILAMAZ"
BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
Güldem Atabay
Burhanettin Bulut
Emin Çapa
Selçuk Geçer
BAŞKAN ERDOĞAN'DAN DURMUŞ YILMAZ'A SERT TEPKİ
A Haber- ATV- A Para - A News ortak yayınına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan gündemdeki gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Programdaki en önemli konulardan biri de dolardaki sert düşüş oldu. Konuyla ilgili olarak açıklamalar yapan Başkan Erdoğan, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz'ın değerlendirmelerine de tepki gösterdi.
"CEZALARINI ÇEKECEKLER, BEDELİNİ ÖDEYECEKLER"
Dolardaki düşüşün ardından 'Bu bir alım fırsatı' diyen Yılmaz ile ilgili konuşan Başkan Erdoğan, "Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. MB'de görev alacaksın, bu şekilde yol göstericiliğe kalkışacaksın. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler. Şu an milletvekilliği sebebiyle yırtar ama tazminat noktasında bedelini öder" dedi.
İYİ PARTİLİ DURMUŞ YILMAZ NE DEMİŞTİ?
Dövizdeki dalgalanmaya karşı alınan önlemlerin ardından dolar sert bir şekilde düşüş gösterirken, İYİ Parti Ankara Milletvekili ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz katıldığı bir programda konuyla ilgili tepki çeken açıklamalarda bulunmuştu. Yılmaz yaptığı açıklamada, "Bu bir alım fırsatıdır. Piyasa Erdoğan'ın bu söylemlerini satın almadı, şu anda piyasaya kesin bir müdahale var. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir." ifadelerine yer vermişti.
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