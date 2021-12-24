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Omicron varyantının hızla yayıldığı ülkede ücretsiz test kiti dağıtıldı

DÜNYA AA
Giriş Tarihi: 24.12.2021
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Omicron varyantının hızla yayıldığı ülkede ücretsiz test kiti dağıtıldı

New York'ta Kovid-19 vakalarındaki artışın hızlanması üzerine yetkililer test kiti dağıttı. Ücretsiz kitleri almak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

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