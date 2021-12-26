Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...

Omicron belirtileri neler? Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlamasının hatırlatma dozunun önemini çok artırdığını, kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Omicron varyantı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Omicron belirtileri neler? İşte Omicron varyantı semptomları...

OMİCRON VARYANTINDA YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI

Kovid-19'un Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron varyantının öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi. Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğu bildirilirken, yeni belirtisi arasında gece terlemelerine dikkat çekildi.

EN YAYGIN SEMPTOMLAR

Gece terlemelerinin yanı sıra en yaygın semptomlar arasında şunlar yer alıyor: