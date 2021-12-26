Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...
Omicron belirtileri neler? Kovid-19'un yeni varyantı Omicron ile ilgili son dakika açıklamları gelmeye devam ediyor. Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı. İngiltere, Güney Afrika ve ABD'nin en çok Omicron vakalarının görüldüğü üç ülke olarak açıklanmasının ardından Omicron varyantının belirtileri araştırılmaya başlandı. Peki, Omicron belirtileri neler? İşte Omicron varyantı semptomları...
Omicron belirtileri neler? Türkiye de dahil olmak üzere en az 100 ülkede tespit edilen Omicron varyantının yeni belirtisi ortaya çıktı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Omicron varyantının Avrupa'dan sonra ülkemizde de yayılmaya başlamasının hatırlatma dozunun önemini çok artırdığını, kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların %10'undan fazlasının Omicron kaynaklı olduğunu duyurdu. Bu gelişmelerin ardından Omicron varyantı ile ilgili detaylar araştırılmaya başlandı. Peki, Omicron belirtileri neler? İşte Omicron varyantı semptomları...
OMİCRON VARYANTINDA YENİ BELİRTİ ORTAYA ÇIKTI
Kovid-19'un Omicron varyantının yeni belirtileri ortaya çıktı. İngiltere'de yapılan bir araştırma, Omicron varyantının öksürük, boğaz ağrısı ve ateş gibi bilinen semptomlarının arasına yenisini ekledi. Omicron varyantının soğuk algınlığı semptomlarına sahip olduğu bildirilirken, yeni belirtisi arasında gece terlemelerine dikkat çekildi.
EN YAYGIN SEMPTOMLAR
Gece terlemelerinin yanı sıra en yaygın semptomlar arasında şunlar yer alıyor:
Burun akıntısı,
Baş ağrısı,
Yorgunluk (daha çok)
Hapşırma
Boğaz ağrısı
Ateş
Öksürük
Koku veya tat kaybı (daha az)
SAĞLIK BAKANI KOCA'DAN "OMİCRON" AÇIKLAMASI
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de kalabalık illerde görülen Kovid-19 vakalarının yüzde 10'undan fazlasının Omicron varyantı kaynaklı olduğunu belirterek, "Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir." uyarısında bulundu.
Bakan Koca, yaptığı açıklamada, Kovid-19'un Omicron varyantının Avrupa'dan sonra Türkiye'de de özellikle kalabalık şehirlerde yayılmaya başladığını bildirdi.
Bu varyantın ek bir kişisel tedbir gerektirmediğini, hastaneye yatışlarda belirgin bir artışa sebep olmadığını belirten Koca, maske, mesafe kuralı ve aşıyla salgınla mücadelenin süreceğini kaydetti.
Bakan Koca, bugüne kadar Kovid-19'un birçok varyantının görüldüğünü ve Omicron'un da bunlardan biri olduğunu anımsatarak, şunları kaydetti:
"Önce Afrika'da görülen ve Avrupa'da hızlı bir şekilde yayılan Omicron, kısa sürede yeni vakaların yüzde 10'una kaynaklık etmiştir. Bu varyanta ülkemizde de rastlandığını daha önce açıklamış, ilk vakalar hakkında bilgi vermiştim. Hızlı yayılan Omicron varyantı karşısında ülkemizdeki durum da Avrupa'daki duruma benzerlik göstermeye başlamıştır. Kalabalık illerimizde görülen yeni vakaların yüzde 10'undan fazlası artık Omicron kaynaklı.
Omicron varyantına karşı, etkisi bilinen salgın tedbirlerine ek olarak başvurulması gereken kişisel tedbir söz konusu değil. Maske, sosyal mesafe ve aşıyla hayatımıza devam edeceğiz. Her zaman olduğu gibi kalabalık yerlerden ve havalandırması kısıtlı ortamlardan uzak duracağız. Korku ve kaygının hayatı olumsuz etkilediğini, tedbirinse daima işe yaradığını biliyoruz."
"HATIRLATMA DOZUNUN ÖNEMİ ARTMIŞTIR"
Sağlık Bakanı Koca, Omicron'un karşılaşılan ilk varyant olmadığının altını çizerek, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Önemli bir veri, bize zaten sağduyu telkin ediyor: Bu yeni varyantın, hastaneye yatışları ve yoğun bakım ihtiyacını belirgin şekilde artırmadığını gördük. Toplam vakalar içindeki oranı belirgin olduğu halde.
Endişe verici bir durum yok. Gerekli bilgiye ve salgın tecrübesine sahibiz. Bu gelişme, daha dikkatli olmamızı ve eksik aşılarımızı yaptırmamızı gerektiren bir gelişmedir. Yeni durumda hatırlatma dozunun önemi artmıştır. Aşı takvimi üzerinden 3 ay geçenler, hatırlatma dozunu olmalı, yeni varyanta karşı aşı etkinliğini güçlendirmelidir."
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Omicron belirtileri neler? Kovid-19 Omicron varyantının yeni belirtisi açıklandı! İşte Omicron semptomları...
- Recep Uyar neden öldü? Bursa Yeşil Camii müezzini Recep Uyar kimdir, kaç yaşındaydı? Ezanın 5 farklı makamını seslendirmişti!
- Tarih verildi! İkinci el araba fiyatları ne zaman düşecek? Uzmanlar açıkladı! Fiyat güncellemesi...
- Emekliye yılbaşı ikramiyesi verilecek mi? SSK Bağ-Kur emeklilerine 2022 yılbaşı ikramiyesi var mı? Son durum...
- MEB son dakika: 2022 LGS başvuruları ne zaman başlayacak? Liselere Geçiş Sınavı ne zaman yapılacak?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık Cuma günü kısıtlama var mı? Son gelişmeler...
- 31 Aralık yılbaşı tatil mi? Yılbaşı okullar yarım gün mü, tam gün mü? 31 Aralık Cuma okullar tatil mi?
- Beyaz Türk nedir, kimlerdir? Başkan Erdoğan'ın ifade ettiği Beyaz Türk ne demek?
- At yarışları iptal mi? 25 Aralık Adana İstanbul at yarışları neden başlamadı?
- Kredi faiz oranları düştü mü? Bankaların faiz oranlarında dikkat çeken değişiklik! Kamu özel bankalar güncel kredi faiz oranları…
- KİPTAŞ Silivri 4. etap kura sonuçları isim listesi! KİPTAŞ Silivri kura sonuçları sorgulama ekranı!
- 15 bin öğretmen atama sonuçları açıklandı mı? 15 bin öğretmen atama sözlü sınav sonuçları ne zaman açıklanır?