Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Muhabire tokan atan Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?
Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Habertürk Ankara Temsilcisi Muharrem Sarıkaya, canlı yayın esnasında ses kontrolü yapan basın emekçisini tokat atmıştı. Çirkin görüntülerin ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Tokat olayının ardından Muharrem Sarıkaya'nın görevinden ayrılıp ayrılmayacağı araştırılmaya başlandı. Peki, Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Muhabire tokan atan Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte son gelişmeler...
Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile röportaj yapan gazeteci Muharrem Sarıkaya, canlı yayın esnasında ses kontrolü yapan İHA kameramanı Ahmet Demir'e tokat atmıştı. Çrkin görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından Muharrem Sarıkaya'ya tepkiler çığ gibi büyüdü. Peki, Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Muhabire tokan atan Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte haberin detayları...
MUHARREM SARIKAYA İSTİFA ETTİ Mİ?
Son dakika gelen bilgiye göre, Muharrem Sarıkaya'nın görevinden istifa ettiği öğrenildi.
MUHARREM SARIKAYA TOKAT OLAYI NEDİR?
Ferhat Ünlü ile Hafta Sonu Ana Haber programına katılan Ahmet Demir, saldırı anını anlattı.
Demir, "Yayın için ordaydık. İhlas Haber Ajansı olarak tüm kontrollerimizi yaptık ve tüm eksiklikleri giderdik. Yayın öncesi Muharrem beyin reji ile bağlantı kurabilmesi için telefon bağlantısının yapılması gerekiyordu. Telefon verdik bunu kullanmasını istedik ancak kendi telefonunu kullanmak istedi. Yayın esnasında telefonu şebeke sorunu yaşadı. Bundan dolayı bize sürekli yayın sırasında hareketlerde bulunuyordu. Ben de kendisine yardımcı olmak için telefon ve kulaklık ile yayına gittim. Ancak kendisi o an neden bilmediğim bir şekilde o çirkin saldırıyı yaptı. O anda şoka uğradım ve ne yapacağımı şaşırdım. " ifadelerini kullandı.
"ÖZRÜNÜZÜ KABUL ETMİYORUM"
Ahmet Demir, "Fatma Şahin yayının aksamaması için tepkisiz kaldı. Yayına devam ettiriyor. Yayın sonrası Muharrem bey yaptığı hareketin çirkin olduğunu fark ettiği anda bana özür dilemeye çalıştı. Bende kendisine 'Yaşınıza hürmeten bir şey demiyorum ama özrünüzü kabul etmiyorum. Ben İhlas Haber Ajansı ve yayına saygı duyduğum için işime devam ettim. Yoksa tepkimi orda gösterecektim. Fatma Şahin'de çevredeki insanlara tepki gösterdi. Yanındaki insana bu hareketi yapan insan ile bana yayın yaptırdınız dedi. Ben kendisinin yayın sonrası tepki gösterdiğini gördüm.
"HUKUKİ MÜCADELEMİ BAŞLATACAĞIM"
Görüntülerin yayınlanmasını istemediğini belirten Ahmet Demir, "Görüntülerin yayılmasını istemiyordum. Çünkü yaşlı bir annem var. O bu videonun yayılması sonrası büyük sıkıntılar yaşadı. Telefonum ile sonra müdürümü arayarak özür dilediler. Kendisinin yapmış olduğu saldırıyı kabul etmiyorum ve hukuki mücadelemi başlatacağım" şeklinde konuştu.
DAYAKÇI MUHARREM SARIKAYA'NIN DAHA BÜYÜK SKANDALI ORTAYA ÇIKTI!
Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ve gazeteci Fergün Atalay da Muharrem Sarıkaya'nın kendilerine şiddet uyguladığını dile getirdi.
"KAYIT OLMADIĞI İÇİN BENDEN ÖZÜR DİLEMEDİN TABİİ"
Sarıkaya'nın Twitter'daki özür açıklamasını alıntılayan Gazeteci Atalay, "Muharrem abi, yıllar önce Ankara Devlet Konukevi'ndeki bir basın toplantısında konuşanı göremediğin gerekçesiyle itip kaktığın, mikrofonunu çekiştirdiğin muhabir de bendim. Ama kayıt olmadığı için özür dilemedin tabii. Zaten olayı da beni de hatırlamıyorsundur kesin" ifadelerini kullandı.
"SARIKAYA'NIN RUTİN HAREKETİ BU"
Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" dedi.
"HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM"
Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste'ye konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.
"HIŞIMLA GELİP SANDALYEDEN İTTİ"
Işık, Habertürk'ün Ankara'daki haber merkezinde yaşadığı şiddeti şöyle anlattı:
"Putin 7 Ağustos'ta Ankara'ya gelmişti. Basın toplantısını izlemeye başka bir muhabir gönderdiler. Sonrasında ise gece 10 gibi, yardımcısı Ahmet Dirican haberi benim yazmamı istedi. Ben de izlemediğim bir haberi nasıl yazacağım deyince, Sarıkaya uzaklardan hışımla gelip beni oturduğum sandalyeden iterek düşürdü."
"BİRÇOK YÖNETİCİ OLAYA SESSİZ KALDI"
Şiddet gördüğü esnada büroda birçok muhabir ve yönetici yardımcılarının bulunduğunu belirten Işık, "Olay, gece 10 sularındaydı. O sırada birçok muhabir ve Sarıkaya'nın yardımcıları da büroda bulunuyordu. Birçoğu olayı gördü... Hamile olduğum için sürekli mobbing uyguluyordu. Günde 4 işe gönderiyordu ve eşim işsiz olduğu için mecbur olduğumu bilerek istifaya zorluyordu. Çok uzun ve yorucu bir süreç oldu, 3,5 yıl dayandım. Dava açtım hem işe iade hem tazminat aldım. Ama mobbingde avukat şahit istedi" diye konuştu.
"SÜT İZNİMİ KULLANDIRTMADILAR"
Yaşadığı mobbing nedeniyle mesleğinden soğuduğunu ve işini bırakmak zorunda kaldığını belirten Işık, "Bu süreçte olmayan şeylerden defalarca savunmamı istediler haklı gerekçe olmadığı için işten çıkaramadılar. Süt iznimi kullandırtmadılar. Çok üzüntü verici bir süreçti. Kısaca bir hayatın üstünü örtmek istediler ki bir bakıma örttü de medyadan soğudum ve mesleğimi bıraktım" ifadelerini kullandı.
"MESLEĞİMİ BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM"
Işık, gazeteciliği bırakma sebebini ise şu sözlerle aktardı:
"Bu meslek bana insanların haklarının peşinde koşarken, kendi haklarını korumaktan aciz olma çaresizliğini hep yaşatmıştır. Yanlış anlaşılmasın, kendi adıma hak arayışından hiç vazgeçmedim. Sadece duyarsız insanların çoğunlukta olduğu bir meslekte kalmak istemedim."
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