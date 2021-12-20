Muharrem Sarıkaya istifa etti mi? Muhabire tokan atan Muharrem Sarıkaya kimdir, kaç yaşında, nereli?

"SARIKAYA'NIN RUTİN HAREKETİ BU"

Habertürk'ün eski Ankara muhabiri Aslı Işık ise Twitter'da yaptığı paylaşımda, "Sarıkaya'nın rutin hareketi bu. Adam şiddeti öyle içselleştirmişti ki, 7 aylık hamileyken bana bundan çok daha fazlanı yapmıştı. Medyanın kelli felli abileri bunların hepsini biliyor. Yer Habertürk tarih: 7. 8.2009" dedi.

"HAMİLEYKEN ŞİDDET GÖRDÜM"

Yıllar önce yaşandığını öne sürdüğü şiddet olayıyla ilgili Dijital Gaste'ye konuşan Habertürk Ankara bürosu eski muhabiri Aslı Işık, Muharrem Sarıkaya'nın uzun bir süre mobbingine maruz kaldığını ve hamileyken şiddet gördüğünü öne sürdü.