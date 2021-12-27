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Azerbaycan'dan Türkiye-Ermenistan açıklaması

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Azerbaycan’dan Türkiye-Ermenistan açıklaması

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Azerbaycan ve Türkiye olarak tüm ülkelerle uluslararası hukuk temelinde ilişkileri geliştirmekten yana tavır sergilediklerini söyleyerek, "Kardeş Türkiye'nin Ermenistan'la ilişkilerinin normalleşmesini tam destekliyoruz." dedi.

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