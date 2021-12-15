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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Ermenistan ile normalleşme mesajı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.12.2021
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’ndan Ermenistan ile normalleşme mesajı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme süreci ile ilgili açıklamada bulundu. Bakan Çavuşoğlu, "Eski Washington Büyükelçimiz Serdar Kılıç'ı özel temsilci olarak görevlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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