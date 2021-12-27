Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar mevkidaşı Podzic ile görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti. Bosna Hersek’te ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de bulunduğu şehitliğe giden Bakan Akar Savunma Bakanı Sifet Podzic ile de görüştü.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, resmi ziyarette bulunduğu Bosna Hersek'te ilk Cumhurbaşkanı Aliya İzzetbegoviç'in kabrinin de yer aldığı Kovaçi Şehitliği'ni ziyaret etti.
Askeri törenle karşılanan Akar, başkent Saraybosna'da Bosna Hersek Savunma Bakanı Sifet Podzic ile görüştü.
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