Ermenistan’dan Türkiye açıklaması! İlişkilerin normalleşmesi için sözde soykırımın tanınması şart değil

"SÜREÇ BAŞARILI OLURSA ELBETTE OLUR"



Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan'ın temsil edeceğini belirterek, "Sayın Rubinyan'ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan'ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabi bu Sayın Rubinyan'ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez" dedi.





Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, "Sayın Rubinyan'ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.