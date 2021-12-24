Ermenistan'dan Türkiye açıklaması! İlişkilerin normalleşmesi için sözde soykırımın tanınması şart değil
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkilerin düzelmesi ve Başkan Erdoğan ile gerçekleşecek olası görüşme hakkında açıklamalarda bulundu. Paşinyan iki ülke arasında ilişkilerin normalleşmesini istediğini vurgularken bu durum için (sözde) Ermeni soykırımının tanınmasının şart olmadığını belirtti.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmelerinden sonuç alınırsa Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşebileceğini ifade etti.
DEMİRYOLU AÇILIŞI GÜNDEMDEKİ KONULARDAN BİRİ
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, sosyal medya üzerinden gazetecilerin sorularını yanıtladı. Paşinyan, yaklaşık 2 buçuk saat süren programda Azerbaycan ile yaşanan Dağlık Karabağ sorunu, Ermenistan-Rusya ilişkileri ile Ermenistan-Türkiye ilişkileri de dahil birçok konuda soruları cevapladı. Türkiye ile müzakerelere başlanması ve Nahçivan üzerinden açılacak olan karayolu koridoruna Ermenistan'ın izin vermesi yönündeki eleştirilerle ilgili gelen soruya cevap veren Paşinyan, "Transit güzergah oluşturma ve inşa etme gündemi bizim için önemli. Türkiye ile ilişkilerde muhtemel iletişimin daha geniş bir bölgesel öneme sahip olabileceği ortaya çıkıyor. Örneğin Ermenistan-Türkiye sınırının ve demiryolunun açılması gündemimizin en önemli konularından biridir" dedi.
"TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİ ÖN KOŞULSUZ NORMALLEŞTİRMEYE HAZIRIZ"
Türk ve Ermeni temsilcilerin görüşmesinin ne zaman başlayacağı ile ilgili soruya cevap veren Paşinyan, "Umarım bir an önce başlar. 2, 3, 4, 5 görüşme olmayacak. Bu çok uzun bir süreç olacak. 4-5 görüşme sonrasında somut sonuçlara ulaşırsak çok daha iyi olacak. Bunu bekleyip görmek iyi olacak" dedi.
SÖZDE SOYKIRIMI TANIMAK ŞART DEĞİL
Müzakerelerin sonucunda Ermeni tarafının sözde Ermeni soykırımının tanınması konusunda ısrarcı olup olmayacağı ile ilgili soruya da net bir cevap veren Paşinyan, "Bütün Ermeni makamları Türkiye ile ilişkileri ön koşulsuz normalleştirmeye hazır olduklarını ilettiler. Yani (sözde) Ermeni soykırımının tanınması, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi, sınırların açılması için hiçbir zaman ön şart olmadı." dedi.
"SÜREÇ BAŞARILI OLURSA ELBETTE OLUR"
Paşinyan, Türk-Ermeni görüşmelerinde kendilerini Ruben Rubinyan'ın temsil edeceğini belirterek, "Sayın Rubinyan'ın eğitimi, deneyimi ve geçmişteki siyasi başarısı yeterlidir. Öte yandan Sayın Rubinyan'ın bu görevi tek başına almayacağını tüm süreci yürütecek diplomatik kadromuzdan bir ekip oluşturulacağını söylemiştim. Sayın Rubinyan müzakere heyetinin başındadır. Tabi bu Sayın Rubinyan'ın deneyimlerinin önüne geçeceğini ifade etmez" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşme planlanıp planlanmadığı ile ilgili soruya da yanıt veren Paşinyan, "Sayın Rubinyan'ın, Türk muhatabıyla görüşmesinden başarılı sonuç çıkarsa o noktaya kadar bu durum olgunlaşır. Elbette bu müzakerelerden sonra üst düzey görüşmeler takip etmelidir. Süreç başarılı olursa bu görüşme mutlaka olacaktır" ifadelerini kullandı.
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