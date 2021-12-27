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Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye Ateş sağlık durumu nedir? Asiye Ateş iyileşti mi?

GÜNDEM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.12.2021
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Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye Ateş sağlık durumu nedir? Asiye Ateş iyileşti mi?

Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye Ateş sağlık durumu nedir? Gaziantep’te iki pitbull cinsi köpeğin saldırdığı Asiye Ateş’in son sağlık durumu arama motorlarında sorgulanıyor. İzleyenleri dehşete düşüren görüşmelerin ardından, 4 yaşındaki minik Asiye hayati tehlikeyi atlattı. Bir dizi ameliyattan geçen Asiye’nin doku nakli ameliyatı tamamlandı. Asiye’nin ameliyatının başarılı geçtiği ifade edildi.

Asiye Ateş sağlık durumu! Asiye Ateş son durum nasıl? Asiye Ateş iyileşti mi? İki pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğrayan 4 yaşındaki minik Asiye hayati tehlikeyi atlattı. Bir dizi ameliyatın gerçekleşmesinin ardından doku nakli ameliyatı tamamlanan Asiye Ateş'in sağlık durumunun iyiye gittiği ifade edildi. Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi.

ASİYE ATEŞ SON DURUM NASIL?

Gaziantep'te, oturdukları sitenin bahçesinde oynarken pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan, sonrasında Antalya'ya sevk edilen Asiye Ateş'e (4), Prof. Dr. Ömer Özkan ve ekibi tarafından doku nakli yapıldı.

Gaziantep'te Beştepe Mahallesi'nde, 22 Aralık günü bir sitede apartman görevlisi olarak çalışan Hüseyin Ateş'in kızı Asiye, bahçede oyun oynarken 2 pitbull cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Asiye'nin çığlıklarını duyanlar, yardıma koştu. Güçlükle kurtarılan Asiye Ateş'e ilk müdahale, Gaziantep Üniversitesi Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde yapıldı. Ardından özel bir hastaneye sevk edilen Asiye Ateş, ameliyat oldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın talimatıyla Asiye, gerekli hazırlıklar yapıldıktan sonra dün sabaha karşı Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen ambulans uçakla Antalya'ya getirildi. Ambulansla Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'ne götürülen Asiye, Pediatri Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedaviye alındı.

DOKU NAKLİ GERÇEKLEŞTİ

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, bugün youn bakım servisinde yatan Asiye Ateş'in muayenesi yaptıktan sonra, ekibiyle birlikte saat 13.00 sıralarında minik kızı ameliyata aldı. Prof. Dr. Özkan ve ekibi, Asiye Ateş'e doku naklini 4 saatlik operasyonla gerçekleştirdi.

HASTANEDEN İLK AÇIKLAMA

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, pitbull cinsi 2 köpeğin saldırısında yaralanan Asiye Ateş'e gerçekleştirilen yaklaşık 4 saat süren doku nakliyle ilgili açıklama yaptı. Prof. Dr. Yıldıray Çete, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Köpek saldırısı sonrası ilk müdahaleleri yapılıp hastanemize sevki yapılan 4 yaşındaki Asiye Ateş'in yüz ve saçlı bölgesindeki doku kayıpları için ilk seans ameliyatı gerçekleştirildi. Doku nakilleri mikrocerrahi yöntemle yapıldığı için ilk birkaç günlük dönemde doku ile ilgili riskleri olmakla birlikte şu an itibarıyla hem nakledilen dokular sağlıklı hem de hastanın yaşam bulguları stabildir. Hastamızın yoğun bakın ünitesinde izlemine devam edilecektir. Süreç ile ilgili bilgi verilmeye devam edilecektir."

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