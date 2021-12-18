Ermenistan’dan Türkiye adımı! İlişkilerin normalleşmesi için özel temsilci atandı

Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesi kapsamında özel temsilci atandı.

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BAKAN ÇAVUŞOĞLU DUYURMUŞTU

"Yakında Ermenistan'la normalleşme adımları için karşılıklı Özel Temsilciler atayacağız. Her adımda Azerbaycan'la birlikte hareket edeceğiz."

TÜRKİYE DE ADIM ATIYOR

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, eski Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç'ın Ermenistan Özel Temsilcisi olarak görevlendirileceğini söyledi.

AZERBAYCAN DETAYI

Çavuşoğlu, Ermenistan'la normalleşme kapsamında karşılıklı olumlu açıklamalar yapıldığını vurgulayarak, "Biz Azerbaycan ile her konuda istişare ediyoruz ve Azerbaycan'ın bilgisi dahilinde bu tür adımları atıyoruz. Kimse Azerbaycan'dan bağımsız ya da ayrı hareket edebilir miyiz diye sorgulamasın. Bir millet iki devletiz. Bunlar olumlu şeyler hepimize faydası olacak" dedi.

NE OLMUŞTU?

Türkiye-Ermenistan arasındaki normalleşme sürecinin tohumları 2009 yılında futbol diplomasisiyle atılmıştı. Ancak süreç, protokollerin iptal edilmesiyle rafa kaldırılmıştı. 12 yıl sonra yeniden başlayacak süreç çerçevesinde, Charter uçuşların da önümüzdeki hafta başlaması planlanıyor.