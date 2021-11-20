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Son dakika: Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 2'si FETÖ'cü 7 kişi yakalandı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 20.11.2021
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Son dakika: Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 2’si FETÖ’cü 7 kişi yakalandı

Son dakika haberine göre Yunanistan ve Suriye sınırında toplam 7 kişi yakalandı. Yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yakalananlardan 5'inin Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, 2'sinin ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

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