Son dakika: Yunanistan ve Suriye sınırlarından geçmeye çalışan 2’si FETÖ’cü 7 kişi yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, sınır hattında 7 kişinin yakalandığı bildirildi.

Açıklamada, "Yakalananlardan 5'inin Türkiye'den Yunanistan'a geçmeye çalıştığı, 2'sinin ise Suriye'den Türkiye'ye geçmeye çalıştığı belirtildi. Ayrıca yakalanlardan 2'sinin FETÖ, 1'inin ise terör örgütü DEAŞ mensubu olduğu belirlendi." ifadeleri kullanıldı.

Ülkemizden Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 şahıs ile Suriye'den ülkemize girmeye çalışan 2 şahıs yakalandı. Yakalanan şahıslardan ikisinin FETÖ birinin ise DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu belirlendi. pic.twitter.com/biysbLj0ok — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 20, 2021