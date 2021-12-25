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CHP'ye yakın yazarlar Mine Kırıkkanat ve Deniz Yurdakul'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan'a

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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CHP’ye yakın yazarlar Mine Kırıkkanat ve Deniz Yurdakul’dan Kemal Kılıçdaroğlu’na rest: Aday olursa oyumuz Erdoğan’a

CHP'deki adaylık krizi devam ederken Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet sürüyor. CHP'ye yakınlığıyla bilinen Deniz Yurdakul, Millet İttifakı'nın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması durumunda oyunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğini söyledi. Yurdakul'un bu çıkışına Mine Kırıkkanat da destek verdi.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının gündemde olduğu bu günlerde yazar Ayşe Deniz Yurdakul'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

KILIÇDAROĞLU RESTİ
Yurdakul'un Twitter hesabından yaptığı açıklamada "O kadar sinirli ve o kadar üzgünüm ki, Kemal Kılıçdaroğlu aday olursa eğer gidip oyumu Erdoğan'a vereceğime yemin ediyorum." dedi.

KIRIKKANAT'TAN DESTEK
Mine Kırıkkanat da Yurdakul'un bu tweetini beğenerek destek verdi.

"9 SEÇİM KAYBETTİ BİZDEN HELALLİK İSTESİN"
Daha önce de adaylık yarışında İmamoğlu'nun destekleyen Kırıkkanat, Kılıçdaroğlu'nun zayıflarla dolu seçim karnesini eleştirerek, "Başkan olurken verdiği sözlerin hangisini tuttu? Aradan 11 yıl geçti, 9 seçim kaybetti. Partiyi demokratlaştırmadı, lider sultasına son vermedi. Şimdi ben Kemal Kılıçdaroğlu'nun helalleşmesine nasıl inanayım?" ifadelerini kullanmıştı.

ADAYLIK SİNYALİ VERMİŞTİ
İYİ Parti Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını sıcak bakmadığını defalarca dile getirmesine rağmen Kemal Kılıçdaroğlu yeniden adaylık sinyali vermiş, "İttifak liderleri bu konu hakkında hiç konuşmadık. Eğer ki ittifak kabul ederse cumhurbaşkanı adayı olmaktan gurur duyarım. " demişti.

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