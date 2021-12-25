Cübbeli Ahmet İmam Hatip liselerinden sonra şimdi de Diyanet'e saldırdı! Fondaş gazete Cumhuriyet'e maşa oldu
Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, muhalefetin fonladığı Cumhuriyet gazetesinde Diyanet'i hedef aldı. Daha önce İmam Hatip liselerine dil uzatan Cübbeli Ahmet, bu kez de Diyanet için "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar?" şeklinde konuştu.
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.
CUMHURİYET GAZETESİ'NE DİYANET'İ KÖTÜLEDİ
28 Şubat sürecinin medyadaki tetikçilerinden Fatih Altaylı'nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli Ahmet, şimdi de Türkiye ve İslam düşmanlığıyla gözünü körerten Cumhuriyet gazetesine konuştu.
İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI
Daha önce yaptığı "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim." açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Cübbeli Ahmet, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.
"ATATÜRK DÖNEMİ DİYANETİ'Nİ İSTİYORUM"
Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diyen Cübbeli, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." iddiasında bulundu.
Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, sözlerine şöyle devam etti:
"İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?"
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- 8.000 polis alınacak! POMEM 28. dönem başvuru tarihleri! Polis Akademisi POMEM başvuru şartları nelerdir?
- James Webb fırlatma canlı izle: James Webb uzay teleskobu fırlatma saat kaçta? James Webb görevi nedir?
- Yılbaşında sokağa çıkma yasağı olacak mı? 31 Aralık yasak var mı? Beklenen açıklama geldi!
- İndirim sonrası Apple iPhone 11,12,13, SE fiyatları! Apple fiyat listesi nasıl oldu? İşte yeni iPhone listesi!
- Düğmeye basıldı! Yastık altındaki altınlar bankaların yolunu tutacak! Faiz geliri, kredi avantajı, kar payı katkısı…
- Altın fiyatları 25 Aralık günü nasıl? Çeyrek, gram, yarım altın fiyatı düştü mü? Altında son durum…
- İstanbul 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji hava uyarısı bu hafta İstanbul’da kar yağacak mı?
- 2022 bekçi alımı ne zaman? Jandarma bekçi alımı başvuru şartları neler? İşte detaylar...
- 1 alana 1 bedava kampanyası! Fiyatlar düştü, elinizi çabuk tutun! Et, peynir, süt birçok üründe indirim! A101 aktüel kataloğu...
- 2022 Yılbaşı ikramiyesi ne kadar, kaç TL? Milli Piyango 2022 tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları belli oldu mu?
- Mehmet Akif Ersoy ne zaman öldü, vefat etti? İstiklal Marşı ne zaman, hangi tarihte yazıldı? Aziz dizisinde gündem oldu...
- Ekip dağılıyor iddiası! Arka Sokaklar Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Arka Sokaklar'da Zafer Ergin bilmecesi...