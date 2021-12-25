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Cübbeli Ahmet İmam Hatip liselerinden sonra şimdi de Diyanet'e saldırdı! Fondaş gazete Cumhuriyet'e maşa oldu

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Cübbeli Ahmet İmam Hatip liselerinden sonra şimdi de Diyanet’e saldırdı! Fondaş gazete Cumhuriyet’e maşa oldu

Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, muhalefetin fonladığı Cumhuriyet gazetesinde Diyanet'i hedef aldı. Daha önce İmam Hatip liselerine dil uzatan Cübbeli Ahmet, bu kez de Diyanet için "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar?" şeklinde konuştu.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den tepki çeken açıklamalar gelmeye devam ediyor.

CUMHURİYET GAZETESİ'NE DİYANET'İ KÖTÜLEDİ

28 Şubat sürecinin medyadaki tetikçilerinden Fatih Altaylı'nın suratına telefonu kapatamayan Cübbeli Ahmet, şimdi de Türkiye ve İslam düşmanlığıyla gözünü körerten Cumhuriyet gazetesine konuştu.

İMAM HATİPLİLERİ HEDEF ALMIŞTI

Daha önce yaptığı "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin. Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim." açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Cübbeli Ahmet, bu kez de Diyanet İşleri Başkanlığını hedef aldı.

"ATATÜRK DÖNEMİ DİYANETİ'Nİ İSTİYORUM"

Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diyen Cübbeli, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." iddiasında bulundu.

Bir zamanlar Atatürk'ü savunduğu için hedef olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet, sözlerine şöyle devam etti:

"İnanın artık tarikatları, cemaatleri savunamaz oldum. Liyakat yok, koltuklara oturmuşlar. Dernek diye, vakıf diye holdingleşmişler. Ben bedel ödedim, FETÖ de beni hedef aldı, hapse attı. Ya bunlar?"

Cübbeli Ahmet açıklamalarıyla gündeme geldi CÜBBELİ AHMET AÇIKLAMALARIYLA GÜNDEME GELDİ
Diyanet’ten Sözcü yazarına yalanlama DİYANET'TEN SÖZCÜ YAZARINA YALANLAMA
Yalan manşete tekzip de manşetten YALAN MANŞETE TEKZİP DE MANŞETTEN

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