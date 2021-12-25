Cübbeli Ahmet İmam Hatip liselerinden sonra şimdi de Diyanet’e saldırdı! Fondaş gazete Cumhuriyet’e maşa oldu

"ATATÜRK DÖNEMİ DİYANETİ'Nİ İSTİYORUM"

Cübbeli, "Ben Atatürk dönemi Diyaneti'ni istiyorum. Onun döneminde Diyanet, Maturidi çizgisindeydi. Ya şimdiki İlahiyatçılar? Bir kısmı Vehhabi, bir kısmı Ehli Sünnet dışı başka ekollerden. Bunları söylemeyelim mi?" diyen Cübbeli, "Ben dinin, imanın gereklerini söylüyorum, Mahmut Hoca'yı savunuyorum, saldırılara maruz kalıyorum. Söylediğimin hangisi yalan, hangisi inanca aykırı. Sorsan yüzde 99'u Müslüman diyorlar, toplumun yüzde 17'si ateist olmuş ne kadar deist var bilmiyoruz, ama hataları dile getirdiğim için beni hedef alıyorlar." iddiasında bulundu.