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Son dakika: TSK'nın FETÖ ile kararlı mücadelesinde 24 bin 256 personel ihraç edildi

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Giriş Tarihi: 25.12.2021 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021
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Son dakika: TSK’nın FETÖ ile kararlı mücadelesinde 24 bin 256 personel ihraç edildi

Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığının FETÖ ile devam eden mücadelesinde bugüne kadar 150’si general olmak üzere 24 bin 256 kişi ihraç edildi. OHAL’in kaldırılmasından bu yana Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın onayıyla ihraç edilenlerin sayısı ise 9 bin 360 oldu.

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