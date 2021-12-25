Başkan Erdoğan A Haber’de tarih vermişti! Süresiz nafaka kalkıyor mu? Detaylar ortaya çıktı

Bu süre sonunda kadının kendini geçindirecek kadar geliri yoksa devreye devlet girecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı fonlar ve kaynaklardan nafaka ödemesine bu noktadan sonra devlet devam edecek. Bu uygulamanın bütçeye büyük yük getireceği için uygulanmasına sıcak bakmayanlar da bulunuyor.