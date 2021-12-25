Başkan Erdoğan A Haber'de tarih vermişti! Süresiz nafaka kalkıyor mu? Detaylar ortaya çıktı
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ATV- A Haber - A Para - A News ortak yayınında süresiz nafakayla ilgili, "Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı. Yeni yargı paketinde, süresiz nafaka ile ilgili yeni modeller üzerinde çalışılıyor.
Yeni yargı paketinde, boşanma ve nafaka konusunda yaşanan sorunlara çözüm olacak yeni modeller üzerinde duruluyor. Boşanmaların kolaylaştırılması ve nafakaya ilişkin düzenlemelerin yer aldığı yargı paketi, yeni yılın öncelikli konularından biri olacak.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan konuyla ilgili ATV- A Haber - A Para - A News ortak yayınında yaptığı açıklamada, "Temennimiz odur ki bu yıl içinde bu problemi çözelim ama bu konudaki gerek Adalet Bakanlığımız gerek Aile Bakanlığımız bir çalışma yürütüyor." dedi.
Kimsenin mağdur edilmeyeceğini belirten Başkan Erdoğan, "Kadınların mevcut haklarından geriye gidiş anlamına gelebilecek bir çalışma asla söz konusu değildir. Böyle bir anlayışa sahip değiliz ancak tüm tarafları koruyacak, çocuğu da gözetecek, kadın ve erkek arasında ortak bir denge gözetecek usul geliştireceğiz.
Vatandaşımızın ihtiyaç ve beklentilerinin farkındayız. Herkesin işine sinecek bir sonuca varıncaya kadar çalışmalarımızı sürdüreceğiz. İlgili bakanlıklarımız titiz bir istişare ve fikir teatisini yürütüyor. Önümüzdeki yıl içinde nafakayı da içine alacak şekilde, boşanma hukukuna bağlı konuları, yeni mağduriyetlere yol açmayacak şekilde tümüyle ele alacağız. Süreci bu şekilde işletmeyi planlıyoruz." ifadelerini kullandı.
NAFAKA İÇİN DEVLET GÜVENCESİ FORMÜLÜ
Çalışmayan kadınlara nafaka süresi bittikten sonra devlet tarafından ödeme yapılması modeli değerlendiriliyor. TBMM, asgari ücretten vergi alınmamasını düzenleyen yasa teklifini kabul ederek tatile girdi. Tatilden sonra ise nafaka ve boşanmaların yer aldığı yargı paketi başta olmak üzere gündeminde son derece önemli düzenlemeler yer alacak.
SÜRESİZ NAFAKAYA SON
Böylece toplum vicdanında derin yaralar açan çocukların icra yoluyla tesliminin sona erdirilmesinin ardından herkesi olumsuz etkileyen boşanma ve nafaka konusunun da çözülmesi sağlanacak. Adalet Bakanlığı ve AK Parti uzun süredir boşanmalar ve nafaka konuları üzerinde bir çalışma yürütüyor.
Bu çalışmaya göre boşanmadan sonra kadına süresiz nafaka uygulaması kaldırılacak. Bunun yerine kademeli bir ödeme üzerinde duruluyor. Evlilik süresi, evlilik süresinin yarısı, belli bir yaştan sonra ise süresiz nafaka ödenmesi gibi çok sayıda alternatif üzerinde çalışılıyor.
DEVLET ÜSTLENECEK
Hazırlıklar sırasında üzerinde durulan en önemli konu ise nafakanın kesilmesi ve kadının kendini geçindirecek bir gelire sahip olmaması halinde yaşanacak sıkıntının nasıl ortadan kaldırılacağı oldu. Üzerinde tartışılan modele göre, mahkeme kadına belli bir süre nafaka ödenmesi kararı verecek.
Bu süre sonunda kadının kendini geçindirecek kadar geliri yoksa devreye devlet girecek. Sabah'ta yer alan habere göre, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı fonlar ve kaynaklardan nafaka ödemesine bu noktadan sonra devlet devam edecek. Bu uygulamanın bütçeye büyük yük getireceği için uygulanmasına sıcak bakmayanlar da bulunuyor.
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