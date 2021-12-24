Türk Lirası’nın değer kazanmasına rağmen inmeyen fiyatlara sert tepki! Dilek Güngör: Eski kaşarlar...

Herhalde Nuh'un Ankara Makarnası'nın üretimde kullandığı buğdaylar da Arjantin'den geliyor!

Haa, buğdayı ithal ediyorsa bile önceki gün fiyat düştü.

Toprak Mahsulleri Ofisi'nin yaptığı buğday ithalatı ihalesinde bir önceki ihaleye göre fiyat ton başına 20.1 dolar ile 32.90 dolar arasında geriledi.

Yani neresinden tutsan elinde kalır… Dün baktım, 'endişeli' (!) başkanlardan biri çıkmış "Moralimiz düzeldi" açıklaması yapıyor.

Diğeri "Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte elbirliğiyle aşabiliriz" diyor.

Ben de onlara buradan sesleniyorum…

Madem endişeniz bitti, moralleriniz yerine geldi. O zaman alalım sizi etiketlerin başına…

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